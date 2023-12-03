Филиал GIP ASEAN открыт в Джакарте

С открытием нового филиала Организация Принципов зеленого инвестирования (GIP) для стран «Пояса и пути» распространяет свою деятельность на Юго-Восточную Азию.

Филиал АСЕАН является ключевой частью видения GIP по формированию эффективных локальных сетей для распространения знаний и ведущего опыта, содействия созданию возможностей экологического инвестирования в развивающиеся экономики. Этот филиал, третий после Центральной Азии и Африки, возглавляет Мари Пангесту (Mari Pangestu), бывший министр торговли и управляющий директор Всемирного банка, а певцом является Рино Доносепуэтро (Rino Donosepoetro), вице-председатель правления из АСЕАН в Standard Chartered.

«Юго-Восточная Азия, которая исторически глубоко зависела от моделей экономики, основанных на ископаемом топливе, в настоящее время переживает стремительный рост экологического финансирования. Этот филиал будет способствовать росту устойчивого инвестирования в АСЕАН через обмен знаниями и наращивание потенциала», — сказал Ма Цзюнь, сопредседатель Координационного комитета GIP и председатель комитета по вопросам зеленого финансирования Китая.

Сэр Уильям Расселл, сопредседатель Координационного комитета GIP и бывший лорд-мэр лондонского Сити, считает, что разрыв в зеленых инвестициях в Юго-Восточной Азии является существенным, и добавил: «Именно здесь играет роль GIP. Сегодняшнее событие имеет большое значение для более тесного сотрудничества на всех уровнях и является призывом к действиям для финансовых институтов, бизнеса и правительств».

Мари Пангесту заявила:»наш филиал сосредоточится на трех инициативах: продолжить создание таксономии для устойчивого финансирования, определить и разработать проекты, которые являются не только приемлемыми для банков, но и трансформационными, а также создать структуру, которая учитывает как финансовые, так и социальные последствия устойчивого инвестирования».

Рино Доносепуэрто добавил: «филиал помогает разработать таксономию АСЕАН, способствовать созданию и идентификации трансформационных проектов, улучшить доступ к финансированию. Больше заинтересованных сторон присоединятся к GIP и мы начнем реализовывать эти три инициативы, которые стремимся».

В качестве основного докладчика Бобби Гернаван из Министерства финансов поделился информацией об усилиях Индонезии по расширению зеленых инвестиций. Цзинь Чжунся из Центрального банка Китая отметил потенциал филиала как платформы для обмена идеями и передовым опытом. Франсиска Оэи, председатель ESG в Perbanas, подчеркнула роль GIP в решении таких проблем, как отсутствие понимания правил OJK (Управление финансовых услуг Индонезии), ограниченный потенциал для устойчивого финансирования, необходимость более глубокого сотрудничества.

На дальнейших этапах филиал создаст консультативный совет, расширит членство в соглашении о GIP и будет способствовать развитию потенциала и подбору зеленых проектов.