Филипп Шраге и Игнатий Найда: 2024 год оказался для девелопмента непростым

Прошлый год для девелопмента стал непростым. Об этом в интервью рассказали основатели строительной компании Kronung Group Филипп Шраге и Игнатий Найда.

Филипп Шраге говорит, что нынешние реалии еще совсем недавно не включались в наиболее самые неблагоприятные сценарии планирования, однако, они не сказались на решении компании о развитии направления жилой недвижимости.

По словам Игнатия Найды, по мере того, как росла ключевая ставка, происходило сокращение возможностей бизнеса по реализации тех помещений, которые уже были возведены (как коммерческие, так и жилые). В данный момент мы находимся в начале перестройки рынка земли.

Игнатий Найда говорит, что на 2025 год намечен запуск закрытых паевых фондов. Такой подход откроет путь для инвестирования в торговую недвижимость лицам, у которых есть небольшой капитал (от 500 тыс. руб.). Управление финансами возьмет на себя УК, которая уже многие года занимается подобными проектами. Вкладчики смогут инвестировать свои средства примерно под 10-12% годовых, без учета роста капитализации самого актива.

По мнению Филиппа Шраге, сегодня не стоит ставить вопрос о противостоянии малых компаний крупным игрокам. Задача малых компаний – создавать качественный и продуманный продукт, внимательно относиться к деталям, заботясь о конечном потребителе.

Игнатий Найда считает, что в нынешних реалиях малым строительным компаниям в чем-то проще, чем крупным корпорациям застройщикам. Дело в том, что кредитные обязательства последних являются более внушительными, соответственно и цена их обслуживания немаленькая. Текущие времена в формате небольшой компании пережить проще, чем в формате большой компании корпорации, говорит Найла.