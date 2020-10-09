Фильм СУЭК о шахтерах стал победителем фестиваля «МайнМуви 2020»

На конкурсе документальных фильмов «МайнМуви 2020» фильм о шахтерах Сибирской угольной энергетической компании получил главную награду фестиваля, сообщает РИА Новости. Фильм «Большая рыба», представленный СУЭК Андрея Мельниченко рассказывает о людях, работающих в одной из бригад шахты имени С.М. Кирова «СУЭК-Кузбасс». Яркие образы раскрывают не только профессиональные качества героев — рассказывается об их хобби, стремлениях, человеческих качествах. «Такая разносторонность и в то же время сплоченность позволяют коллективу бригады успешно решать производственные задачи», — отметил заместитель директора по связям и коммуникациям АО «СУЭК» Дмитрий Голованов. Конкурс короткометражных документальных фильмов «МайнМуви» проводится с 2019 года. Он посвящен компаниям и людям-горнякам. В 2019 году на фестивале был представлен фильм СУЭК «Новые люди», он получил специальную премию «За развитие документального кино в горнодобывающей отрасли».