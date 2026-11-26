Победительницей конкурса стала 20-летняя красавица из Луганска — Дарина Завгородняя.

16 ноября в самом сердце нашей страны прошёл 11-ый финал Miss Fashion Russia.

Именно в этот день столичная концертная площадка УРБАН собрала на своей сцене самых красивых и ярких девушек, каждая из которых представила свой родной город нашей большой страны.

Подготовка к финалу конкурса длилась 10 дней, участницы посещали занятия по дефиле, изучали сценическое движение, посещали мастер-классы и готовились к главному fashion-событию осени.

Оценивали участниц профессиональные жюри — представители шоу-бизнеса, fashion-индустрии, предприниматели и почетные граждане России:

По результатам оценок членов жюри призовые места распределились следующим образом:

Miss Fashion Russia — Дарина Завгородняя

I VICE Miss Fashion — Елизавета Гимбут

II VICE Miss Fashion — Валерия Жучкова

III VICE Miss Fashion — Валерия Драгомир

Miss Fashion Top-Model — Мария Петрович

I VICE Miss Fashion Top-Model — Дарья Чирикова

II VICE Miss Fashion Top-Model — Мария Талдыкина

III VICE Miss Fashion Top-Model — Анастасия Сасим

Помимо призовых мест, на протяжении всей недели подготовки и до начала церемонии награждения на официальном сайте конкурса Miss Fashion проходило голосование, где любой зритель и гость сайта мог подарить свой голос понравившейся участнице!

По результатам зрительского голосования главный титул Гран-При получила участница под номером 11, представительница Санкт-Петербурга — Екатерина Эйзеле.

Участницы, которым не хватило несколько голосов для призовых мест, также получили заветные награды и стали победительницами в отдельных номинациях.