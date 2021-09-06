Финалист конкурса «Лидеры России» Карина Оганесян провела уроки лидерства в школах Москвы

В рамках марафона «Новое знание» в двух топовых школах Москвы («Гимназия №1529 им. А. С. Грибоедова» и «Школа №1253») с уроками по лидерству выступила финалистка конкурса «Лидеры России» Карина Оганесян. Мастер-класс проводился по методологии проекта «Уроки лидерства» Клуба лидеров России «Эльбрус».



Спикер марафона, Карина Оганесян, рассказала выпускным классам о своём управленческом опыте, о работе в Администрации Президента, о том, как поступила в МГУ им. М.В. Ломоносова на бюджет и защитила диссертацию о Владимире Путине.



Во время урока Карина Оганесян рассказала о трендах рынка труда, ключевых навыках лидеров XXI века, о таких профессиях будущего, как архитектор виртуальности, ифостилист, куратор осознанного экотуризма, оценщик интеллектуальной собственности, о том, как правильно ставить перед собой цели и распределять время на их достижение.



«Удивительно активные, целеустремленные, способные и талантливые ребята растут. Они однозначно ориентированы на реализацию долгосрочных целей», — сказала Карина Оганесян. «Острую дискуссию вызвал вопрос, какими принципами в своей работе должен руководствоваться настоящий лидер? Может ли лидер ради достижения цели предать своё нравственное «я»? Нужно ли вообще быть лидером и как не выгореть на пути достижения своих целей? Как показал опрос, проведенный во время уроков, большая часть школьников считает, что лидерами быть необходимо. С другой стороны, некоторых ребят пугает большая ответственность, которая при этом возникает».



В рамках проекта школьников удалось обучить основным понятиям и методикам лидерства, показать значимость лидерских качеств в современном мире, мотивировать к реализации своего интеллектуального и личностного потенциала, а также социальной активности.



Самым активным Карина Оганесян подарила книги по личностному развитию и пригласила участвовать в конкурсе «Лидеры России» в следующем году.