Финансист Алексей Родин о цифровых финансовых активах

В 2020 году был принят закон о цифровых финансовых активах, а уже в ноябре 2023 года объем выпуска ЦФА достиг 39 млрд рублей. В следующем году, по некоторым прогнозам, эта цифра может достичь 1 трлн рублей.

Что такое цифровой финансовый актив?

Цифровые финансовые активы — это своего рода цифровые аналоги уже существующих финансовых инструментов: акций, облигаций, векселей и других активов.ЦФА бывают следующих видов:ЦФА, связанный с денежным требованием. Это обязательство эмитента выплатить деньги инвестору на определенных условиях. Это аналог векселей и облигаций. Так, например, «Метровагонмаш» недавно разместил ЦФА на 58 млн юаней со ставкой 4,2% годовых сроком 29 дней.ЦФА, связанный с участием в капитале. Дает инвестору право на участие в капитале непубличной компании. Это своего рода аналог акций.

Гибридные ЦФА. С ЦФА комбинируются утилитарные цифровые права (УЦП) — право требовать реальный актив, выполнение работ, оказание услуг, интеллектуальные права. Например, сейчас уже выпущены 2 выпуска ЦФА на аффинажное золото с правом требования передачи золотого слитка.

ЦФА, связанный с эмиссионными ценными бумагами. Грубо говоря, это также аналоги облигаций.ЦФА имеют ряд отличий от классических ценных бумаг. Рассмотрим подробнее:Цифровая форма. Те ценные бумаги, к которым мы привыкли, выпускаются в бездокументарной форме. ЦФА выпускаются в цифровой форме в блокчейне — распределенной базе данных всех транзакций, проведенных участниками системы. Преимуществом такой формы является то, что все сделки по таким активам можно проводить при помощи смарт-контрактов без посредников. Смарт-контракт это договор в виде программы, который автоматически производит расчеты, если выполнены все заранее прописанные условия. Эта система позволяет повысить прозрачность сделок, снизить их стоимость и увеличить скорость их проведения.

Специальная инфраструктура. Для ЦФА были созданы новые участники рынка: операторы обмена и операторы финансовых платформ. Оператор обмена ЦФА производит расчеты по сделкам с цифровыми активами. На данный момент зарегистрирован лишь один оператор обмена — Московская биржа. Оператор финансовой платформы обеспечивает доступ участников торгов к информационной системе, то есть выполняет роль брокера. На сегодняшний день зарегистрировано 10 операторов финансовых платформ.

Процесс выпуска. Как уже говорилось, благодаря блокчейну, выпуск ЦФА занимает всего несколько дней и обходится эмитентам гораздо дешевле. В свою очередь выпуск классических ценных бумаг занимает до нескольких месяцев и обходится в разы дороже.

Ограничения. Сейчас неквалифицированный инвестор может потратить на ЦФА не более чем 600 тыс. руб. в год. Исключение — ЦФА на ОФЗ, золото и некоторые другие активы, указанные в законе: их неквалифицированные инвесторы могут покупать без ограничений по сумме. Некоторые ЦФА доступны только квалифицированным инвесторам, например, если не указан срок полного погашения.

Как купить ЦФА?Авторизоваться на платформе зарегистрированного в ЦБ оператора информационной системы.Установить мобильное приложение или воспользоваться версией для компьютера.Выбрать нужный актив. Полный список ЦФА можно посмотреть на сайтах агрегаторах вроде cbonds.ru или непосредственно в приложении оператора.Пополнить счет и подписать сделку электронной подписью.

РезюмеТаким образом, цифровые финансовые активы — это аналоги классических активов с некоторыми отличиями. ЦФА гораздо дешевле и удобней в использовании. Их обращение регулируется федеральным законом, а его соблюдение контролирует Центральный Банк. Пока что этот инструмент не получил большой популярности из-за недоверия к нему участников рынка. Тем не менее у него огромный потенциал для роста, и с каждым годом все больше компаний будут выходить на этот рынок.Кстати, в стратегии нашей компании запланировано выпустить цифровые активы в 2024 году.

Коротко об авторе: Алексей Родин — финансовый советник Глав семей; основатель агентства семейных финансов «InvestArt»; колумнист Forbes; преподаватель » Forbes for business»; эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проектов Минфина РФ и Всемирного банка «Повышение финансовой грамотности населения» и квалифицированный специалист финансового рынка по управлению ценными бумагами и инвестиционными фондами (аттестаты серий 1.0 и 5.0). Управляет активами клиентов на 10 млрд руб.