Финтех Aghanim запустил трансформацию монетизации и распространения мобильных игр

Aghanim, интегрированная платформа для коммерции, автоматизации liveops, взаимодействия с сообществом и платежей для мобильных игр, запущена бывшим генеральным и техническим директором Xsolla, глобальной компании, занимающейся платежами в сегменте видеоигр.

Aghanim, a mobile gaming fintech company founded by former CEO and CTO of Xsolla, launches to transform how mobile games are monetized and distributed

Компания Aghanim, базирующаяся в Лос-Анджелесе, создала платформу с прямым доступом к потребителям, которая позволяет разработчикам мобильных игр создавать веб-центры игр и предоставлять персонализированные предложения, одновременно вовлекая сообщества игроков в различный функционал метаигры, такой как новости, рейтинг игроков, достижения, ежедневные вознаграждения и многое другое. Издатели также пользуются коммерческой поддержкой Merchant of Record-level, а это означает, что финансовые задачи бэк-офиса, связанные с решением вопросов мошенничества, налогами, соблюдением нормативных требований, обменом валют и другими аспектами приема платежей в многонациональном масштабе, уже выполняются за них.

Основная команда Aghanim имеет обширный опыт предоставления решений для расширения платформы через различные компании, занимающиеся видеоиграми, многолетний опыт работы в сегменте игр и более, чем 20-летний опыт работы на стыке финтеха и видеоигр. Компания была основана Константином Голубицким (Konstantin Golubitsky), бывшим генеральным и техническим директором Xsolla, Константином Андри (Constantin Andry), бывшим генеральным директором Xsolla Labs, и Альбертом Тугушевым (Albert Tugushev), бывшим техническим директором Xsolla Labs, которые увидели возможность коренным образом изменить ландшафт мобильных игр, переосмыслив стратегии распространения и монетизации, тем самым открывая доступ к многомиллиардной стоимости для студий видеоигр и обеспечивая циркуляцию этого нового денежного потока в более широкой экосистеме видеоигр, что будет способствовать созданию новых игр, спросу на новые технологии и, в конечном итоге, делать мир лучше.

Aghanim существенно понизила барьеры для перехода мобильных игр с мобильных устройств на веб-версии, помогая студиям разных размеров осуществлять дистрибуцию игр непосредственно среди потребителей и в результате увеличивать свои чистые доходы. При более высокой марже игровые студии могут быть более конкурентоспособными в реализации стратегий привлечения пользователей для масштабирования своих игр.

Константин Андри, соучредитель Aghanim, сказал в своем заявлении: «В контексте сокращения чистых доходов из-за постоянного ухудшения среды привлечения пользователей и в свете последних изменений в нормативном пространстве, а также реакции Apple на эти изменения становится ясно, что отсутствие стратегии прямого взаимодействия с потребителем может стать экзистенциальной угрозой для издателей мобильных игр, которые исторически были слишком зависимы от каналов распространения. Сейчас студии стратегически рассматривают возможность создания собственного автономного игрового центра, а не веб-кассы, которая едва ли приносит результаты».

«Благодаря большому разнообразию профилей игроков и специфике каналов распространения, сегментация игроков и liveops стали обязательными инструментами для каждой игровой студии, которая хочет быть конкурентоспособной на данном пространстве. Однако зачастую их администрирование происходит вручную с использованием электронных таблиц. Поскольку Aghanim специализируется на обслуживании мобильных игр, сегментация и liveops встроены в саму основу платформы», — говорит Альберт Тугушев, соучредитель Aghanim.

Разговорная аналитика Aghanim выполняется «вторым пилотом» генеративного ИИ, Ньютоном (Newton), который ищет аномалии, тенденции и хаки роста в проактивном режиме и предлагает улучшения на основе этих результатов. «Вскоре вы сможете просто поручить Ньютону увеличить LTV и сократить расходы на распространение, и он будет работать 24/7/365 для A/B-тестирования электронных сообщений, экспериментировать с предложениями по монетизации и запускать все это через различные сегменты в рамках доступного набора инструментов, чтобы достичь наилучшего результата для вас», — говорит Константин Голубицкий, еще один соучредитель Aghanim.