«Фиорентина» заменит «Ювентус» в Лиге конференций

Итальянская «Фиорентина» сыграет в еврокубках в сезоне 2023/24, хотя изначально клуб из Флоренции должен был пропускать грядущий континентальный сезон.

«Фиалки» заняли в крайнем розыгрыше чемпионата Италии лишь восьмое место, и по итогам этой кампании должны были остаться без еврокубков. Однако, после того, как туринский «Ювентус» был дисквалифицирован УЕФА за грубые нарушения финансовых правил организации, именно «Фиорентина» стала той командой, которой досталась путевка «Старой синьоры» в Лиге конференций. Об этом флорентицы уже официально сообщили своим болельщикам в социальных сетях.

На эту новость уже отреагировали и эксперты беттинг-сферы. В частности, известная компания Bet Boom, в линии которой всегда есть актуальные коэффициенты на футбольные еврокубки, включила «Фиорентину» в число главных фаворитов третьего по значимости турнира Старого света. И те болельщики, которые планируют использовать свой bet boom промокод для пари на будущего победителя Лиги конференций, наверняка заметили, что вероятность успеха «Фиалок» оценивается в 29% шансов. Достаточно солидный показатель.

Выше этот показатель пока лишь у двух потенциальных конкурентов «Фиорентины» в Лиге конференций. Открыв мобильное приложение бетбум, и ознакомившись с котировками на потенциального триумфатора турнира, можно убедиться, что на вершине своеобразного рейтинга сейчас находятся английская «Астон Вилла» (37% шансов на победу) и немецкий «Айнтрахт» (33% вероятности успеха).

При этом не стоит забывать, что котировки беттинг-компаний в будущем еще неоднократно могут измениться, ведь к нынешним участникам Лиги конференций еще добавятся другие клубы – вылетевшие из квалификационных и групповых раундов Лиги Европы, и даже Лиги чемпионов. Поэтому пока что высокий рейтинг «Фиорентины» в списке фаворитов третьего по значимости еврокубка довольно условный.

При этом не стоит забывать, что «Фиалки» уже имеют опыт удачного выступления в новом клубном турнире от УЕФА. В прошлом сезоне коллектив из Флоренции добрался до финала Лиги конференций, где в напряженной борьбе уступил английскому «Вест Хэму» со счетом 1:2. По ходу того турнира «Фиалки» прошли в плей-офф таких непростых оппонентов, как португальская «Брага», польский «Лех», турецкий «Сивашспор» и швейцарский «Базель».