FiveBalanceUSA подписала соглашение о запуске FivebalanceTV в сети Comcast

Мир
29 марта 2023

FivebalanceUSA, первая и единственная на сегодняшний день компания, использующая технологию блокчейн для борьбы с депрессией и тревогой, доверили Ashton Media Group свой опыт в области маркетинга.

FiveBalanceUSA — это стартап, который разработал уникальное приложение для самосовершенствования, доступное бесплатно в магазине Google Play. Приложение предназначено для людей, страдающих депрессией, и побуждает их лично настраивать свои цели самосовершенствования— здоровье, финансы, семья, харизма и вера — через бесплатное мобильное приложение.

FiveBalanceUSA заключила соглашение с SimplyMe Distribution.LLC о запуске FivebalanceTV в сети Comcast в четвертом квартале 2023 года. FivebalanceTV станет мощным инструментом, который команда FivebalanceUSA сможет использовать в борьбе с депрессией и тревогой.  

Хип-хоп и криптовалюты

FivebalanceUSA заключила партнерское соглашение с Kaotic Sapreme, чтобы представить свое бесплатное приложение для самосовершенствования культуре хип-хопа.  FivebalanceUSA намеревается использовать хип-хоп как средство, чтобы начать разговор о том, как справляться с депрессией и тревогой. Музыка всегда была глобальной формой самовыражения, мостом для преодоления барьеров, и они верят, что она станет отличным средством, помогающим людям раскрыться.

 «Мы рады сотрудничать с командой FivebalanceUSA, чтобы в краткосрочной перспективе провести необходимый маркетинг, чтобы предоставить больше контента сообществу психического здоровья. Это сообщество психического здоровья предназначено не только для тех, кто сталкивается с жизнью. люди с проблемами и трудностями, но также и для тех, кто может поставить более действенные проекты в своей жизни, чтобы принести пользу себе и увидеть свое счастье. Как генеральный директор Ashton Media Group, наша команда с нетерпением ждет продвижения ценностного предложения Fivebalance на кабельном телевидении, OTT и рынки вне дома», — заявил представитель Ashton Media Group.м

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