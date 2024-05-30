Fix Price поможет Ростовскому центру помощи детям №4

Fix Price окажет поддержку Ростовскому центру помощи детям №4, в котором живут дети с ограниченными возможностями, в рамках своей социальной благотворительной программы «Добрые Дела».

Fix Price откликнулся на просьбу о помощи ростовскому детскому дому, в котором живут дети с ограниченными возможностями. В ходе поддержки волонтерами будут проведены следующие работы: спил и обрезка деревьев на территории 0,7 га, уборка и очистка территории, покраска поверхностей. Также по запросу детского центра, будет куплен холодильник для медикаментов и другие необходимые расходные товары: бытовая химия, детские игрушки, продукты с долгим сроком годности.

Направить идею о добром деле в своем городе может каждый желающий через открытую форму обратной связи на сайте. Добрые дела совершать вместе легче!

*Программа социальной ответственности «Добрые дела» была запущена в 2014 году, и за это время Fix Price побывал более чем в 60-ти регионах России и провел более 200 мероприятий, призывающих к ответственному отношению к окружающему миру.