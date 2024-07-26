Thyseed и BASF объявили о партнерстве для содействия росту в отрасли детских товаров

Thyseed, ведущий китайский бренд для матерей и детей, и BASF, мировой гигант химической промышленности, официально подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на развитие отрасли детских товаров. О сотрудничестве было объявлено на мероприятии под названием «Глобальная синергия для защиты новорожденных», где основатель и генеральный директор Thyseed г-н Ван Хао (Wang Hao) и вице-президент глобального подразделения по специальным полимерам BASF г-жа Миа Петтерссон (Mia Pettersson) официально оформили соглашение.

Сотрудничество означает не только достижение стратегического альянса, но и начало совместной работы Thyseed и BASF. Обе стороны стремятся привести отрасль детских товаров к более здоровому росту и обеспечить новорожденных во всем мире высококачественными, более безопасными продуктами для кормления, устанавливая новые стандарты качества и безопасности.

На этом мероприятии г-н Ван проследил историю Thyseed в секторе продуктов для кормления младенцев с момента его создания в 2016 году, подчеркнув непоколебимую приверженность компании своей философии продукта «Сделано с любовью», которая выводит потребности и опыт пользователей на передний план всех инноваций. Внедрение Thyseed переходных бутылочек для кормления, продажи которых превысили 5 млн единиц, иллюстрирует устойчивое присутствие компании на рынке и доверие, которое она завоевала среди потребителей.

Сотрудничество Thyseed с BASF сосредоточено на поиске более безопасных материалов и расширении своего присутствия на мировом рынке. Ключевые аспекты сотрудничества включают внедрение материалов и обмен технологиями на основе полифенилсульфона (PPSU).

Г-н Ван выразил оптимизм по поводу стратегического партнерства, отметив ожидаемое положительное влияние на глобальную экспансию Thyseed и повышение международной конкурентоспособности компании. Он подтвердил приверженность компании непрерывным инновациям и поддержанию самых высоких стандартов безопасности при производстве детских товаров.

Компания BASF, штат которой насчитывает около 112 000 сотрудников по всему миру, а общий объем продаж в 2023 году составил 68,9 млрд евро, известна в химической промышленности своим опытом, особенно в области материалов Ultrason® Polyphenylsulfone (PPSU), широко используемых в секторе детских товаров, что подчеркивает ее лидерство на рынке.

Г-жа Миа Петтерссон подчеркнула руководящую философию BASF, заключающуюся в том, что ведущие инновации в области химических технологий обеспечивают экономическую, социальную и экологическую устойчивость.

Она также подчеркнула важную роль безопасных материалов в индустрии детских товаров и отметила, что стратегическое партнерство с Thyseed полностью соответствует перспективным целям и бизнес-стратегиям обеих компаний. Благодаря сотрудничеству BASF вносит свой технический опыт и усиливает синергию цепочки поставок с Thyseed, стимулируя технологические достижения и эффективность за счет технического обмена и совместной разработки новых, более безопасных материалов. Г-жа Петтерссон также подчеркнула совместные усилия Thyseed и BASF по повышению стандартов безопасности и качества детских товаров во всем мире.