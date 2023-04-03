FMC и HALO повысят безопасность фермеров в Украине через программы разминирования

FMC Corporation, ведущая международная агрохимическая компания, и The HALO Trust, неправительственная гуманитарная организация, защищающая жизни и помогающая восстанавливать источники средств к существованию людей, пострадавших от конфликтов, объявили о новом совместном проекте, направленном на повышение безопасности сельского хозяйства в Украине.

Компания FMC под эгидой своей программы Cultivating Freedom пожертвует 3% своей выручки от продаж в Украине за 2023 год на существенное расширение деятельности по обезвреживанию мин в пострадавших регионах по всей территории страны. Благодаря этому финансированию The HALO Trust сможет значительно увеличить свои ресурсы для проведения работ по разминированию украинских ферм.

«Мы с гордостью объявляем о партнерстве с The HALO Trust. Их обширная деятельность по разминированию помогает повышать безопасность и улучшать условия жизни во многих пострадавших от конфликтов странах на протяжении уже более чем трех десятилетий», — заявил Марк Дуглас (Mark Douglas), президент и главный исполнительный директор FMC. «Этот проект не только позволит украинским фермерам безопасно вернуться на свои поля для проведения посевных и уборочных работ. Он также вносит вклад в повышение продовольственной безопасности во всем мире. В рамках этого партнерства мы стремимся внести вклад в будущее, в котором фермеры смогут возделывать свою землю, не опасаясь взрывоопасных пережитков войны, а также создать условия для активных восстановительных работ на благо фермерским сообществам и всей страны», — добавил он.

Главный исполнительный директор The HALO Trust Джеймс Кован (James Cowan) отметил: «Мы чрезвычайно признательны компании FMC, обязавшейся предоставить щедрое финансирование для нашей деятельности в Украине, направленной на спасение жизней. Это позволит нам инвестировать в человеческие ресурсы, оборудование и новые технологии, необходимые для выполнения этой колоссальной задачи — избавить Украину от противопехотных мин, бомб и снарядов. С поддержкой FMC мы направим команды по разминированию и критически важное оборудование для очистки земли для украинских фермеров, их семей и сообществ».

Сотрудничество FMC и The HALO Trust начнется в апреле в нескольких регионах по всей Украине.