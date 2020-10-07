Фонд Фаттаха Шодиева — общественный партнер государства по реализации социальных программ в отношении мигрантов

Фонд предпринимателя, япониста, члена Попечительского совета МГИМО, почетного председателя Ассоциации японоведов России и благотворителя Фаттаха Шодиева оказывает помощь трудовым мигрантам из Узбекистана с тестированием на коронавирус. Этот фонд профинансировал закупку тестов, медикаментов, оказание медицинских услуг мигрантам (в том числе, прохождение карантина и лечение в российских больницах). По состоянию дел на начало октября Международным фондом Фаттаха Шодиева были проведены сотни проверок мигрантов на коронавирус. Эти действия помогают сдержать распространение инфекции в столице РФ. Об этом информирует BFM.RU.

Международный Фонд Шодиева является общественным партнером государства, помогая ему с реализацией социальных программ в отношении мигрантов, к этой работе он активно приступил в конце минувшего года. Тогда им была поддержана инициатива священника РПЦ отца Дионисия Гришкова, и при клинической больнице имени В.В.Виноградова был создан медицинский кабинет для бесплатного обслуживания и лечения мигрантов. Следует отметить, что в последних числах сентября текущего года Владимир Путин наградил Фаттаха Шодиева в Кремле Орденом Дружбы за большие заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.