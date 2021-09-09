Фонд Гуцериева организовал Фаизхановские чтения в Нижнем Новгороде

Основанный Михаилом Гуцериевым фонд «САФМАР» выступил одним из организаторов Фаизхановских чтений. Еще одним организатором XVII Всероссийской научно-практической конференции, прошедшей в Нижнем Новгороде 19 августа, стал давний партнер организации – Духовное управление мусульман РФ.

Для участия в мероприятии в Нижний Новгород приехали религиозные деятели, теологи, специалисты по истории краеведению, политологи и др. В ходе чтений были затронуты многие связанные с исламом вопросы. В частности, участник подробно остановились проекта словарей «Ислам в РФ», в частности, на его итогах и дальнейших перспективах.

«Многовековые традиции добрососедства и культурного взаимообмена народов Поволжья» — так звучала главная тема нынешнего мероприятия. В качестве места проведения заседания организаторы остановили свой выбор на Нижегородской Соборной Мечети. В нынешнем году отмечается сразу несколько юбилеев, к которым и было приурочено мероприятие – 800 лет со дня основания Нижнего Новгорода и 1100 лет с момента принятия населявшими Волжскую Булгарию народами ислама.