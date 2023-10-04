Фонд поддержки развития общества «Наши дети» организует открытый урок Федора Конюхова

5 октября в 19:00 в концертном зале «Барвиха Luxury Village» впервые состоится уникальная встреча с легендой — всемирно известным путешественником и художником Федором Конюховым. Символично, что открытый урок от Федора Конюхова пройдет в День учителя. Нашему великому современнику есть чем поделиться: о своих странствиях он написал множество книг и создал сотни картин.

Ранее 26 сентября в столичном киноцентре «Октябрь» состоялась большая премьера кинокартины «Повелитель ветра» об одном из самых захватывающих кругосветных полетов Фёдора Конюхова — путешественник поставил мировой рекорд, пролетев вокруг планеты всего за 11 дней 4 часа 20 минут, к тому же Конюхов стал первым человеком в мире, который успешно облетел вокруг света на воздушном шаре с первой попытки. Главную роль в фильме талантливо исполнил Фёдор Бондарчук. Режиссер фильма Игорь Волошин на премьере фильма охарактеризовал Конюхова как человека очень близко подошедшего к пониманию Бога: «Это как монахи, которые посвящают свою жизнь Богу, им нужна концентрация и полная самоотдача, они уходят от мира. Конечно же, он одиночка, такой волк-одиночка, он вне социума, ему в обществе тесно. И он оттуда убегает к какому-то первозданному чувству, к первоначальной задумке нашей планеты. Думаю, была бы у него возможность, он бы первым двинулся в другую вселенную. И в каком-то смысле внутри себя он уже там».

Что ждет гостей увлекательного и необычного мероприятия 5 октября, подробно рассказал арт-директор проекта Михаил Горбатько:

— Для всех участников мероприятия у нас подготовлена большая и увлекательная программа. Наши гости смогут увидеть и понять сакральный смысл картин Федора Филипповича и одними из первых посмотреть художественный фильм «Повелитель ветра» Федора Бондарчука, задать вопросы нашему герою и его семье, взять автограф и сделать фото на память. Специально к мероприятию мы готовим сувениры – майки с самыми известными и мудрыми цитатами Федора Конюхова. «Ни на какие царства я не променяю Россию!» – как-то сказал этот великий духовный наставник и патриот нашей страны. Я думаю, в этих словах и еще в глубокой вере в Бога заложен смысл его странствий и приключений. Наше мероприятие проводится фондом поддержки развития общества «Наши дети». Миссией фонда является решение задач, связанных с устойчивым развитием общества, помощь программам для развития физически и духовно здоровых поколений. Это не просто организация, а социально-ориентированная команда единомышленников.