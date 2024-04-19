Фонд развития туризма сотрудничает с Karisma Resorts International на форуме IHIF-2024

Фонд развития туризма Саудовской Аравии (TDF) и Karisma Hotels & Resorts International подписали Меморандум о взаимопонимании, в котором рассматриваются возможности развития роскошных курортов в Саудовской Аравии. Подписание состоялось на Международном инвестиционном форуме гостиничного бизнеса (IHIF) в Берлине.

Это партнерство представляет собой стратегический альянс, поскольку открывает новый потенциал для индустрии туризма. Взаимовыгодное соглашение очерчивает дорожную карту по определению методологии инвестирования и оказания финансовой и нефинансовой поддержки динамичной экосистеме инвесторов, клиентов и партнеров, развивающих сферу туризма в уникальных сферах.

«Фонд развития туризма раскрывает большой потенциал с Karisma Hotels & Resorts, поскольку мы объединяем усилия для изучения возможности финансирования и поддержки инновационных проектов, которые будут значительно способствовать росту туристического сектора», — сказал Кусай Аль-Фахри (Qusai Al-Fakhri), генеральный директор TDF.

«Мы с гордостью объявляем о значительном вхождении компании в Саудовскую Аравию с несколькими гостиничными разработками по всей стране в сотрудничестве с нашими партнерами и местными застройщиками. Используя наш опыт в концептуализации, строительстве, владении и управлении экспериментальными курортами All-Inclusive и European Plan (EP) по всему миру, Karisma представит первые в своем роде экспериментальные отели для отдыха в партнерстве с всемирно известными брендами, предлагая новое предложение для отдыха в стран», — Эстебан Веласкес (Esteban Velasquez), генеральный директор Karisma Hotels and Resorts.

Фонд развития туризма стремится связать мир с возможностями в быстрорастущем туристическом секторе Королевства Саудовская Аравия. TDF предлагает финансовую и нефинансовую поддержку как международным частным инвесторам, так и отечественным малым и средним предприятиям, а также предпринимателям.

Karisma Hotels and Resorts славится своим разнообразным портфелем уникальных брендов, каждый из которых предлагает особые виды развлечений с учетом различных предпочтений. От семейных роскошных отелей и курортов Nickelodeon, где все включено, с захватывающими впечатлениями, вдохновленными любимыми персонажами Nickelodeon, до непринужденной островной атмосферы Margaritaville Island Reserve ® by Karisma и Margaritaville Beach Resort Ambergris Caye, отеля BOR и Azul Beach Resorts by Karisma.

Это подписание между TDF и Karisma Resorts происходит в важную эпоху, когда индустрия туризма Саудовской Аравии переживает бум, поскольку она представляет собой значительные инвестиционные возможности. Это происходит по мере того, как Королевство достигло своей цели, намеченной на 2030 год, — 100 миллионов посетителей в год. Эта цель уже была достигнута в 2023 году, что привело к новой цели, которая направлена на то, чтобы принять 150 миллионов посетителей в Саудовской Аравии к 2030 году.