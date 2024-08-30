Фонд Юрия Лужкова наградит лучших молодых теннисистов страны

Общество
30 августа 2024

31 августа 2024 г. в Москве стартует ежегодный «Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова», организованный Федерацией тенниса г. Москвы и Фондом Юрия Лужкова при поддержке Департамента спорта г. Москвы и Федерации тенниса России.

Ежегодный турнир памяти Ю. М. Лужкова пройдет на кортах теннисной школы «Белокаменная» и продлится до 7 сентября. В последний день турнира состоятся финальные матчи за призовые места и церемония награждения победителей.

В турнире примут участие более ста юных спортсменов, юношей и девушек до 15 лет, представляющих теннисные школы со всей страны. В зависимости от результатов турнира все участники смогут получить квалификационные очки в системе Российского теннисного турнира (РТТ) и подтвердить свои спортивные разряды.

В обращении к молодым спортсменам председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина отметила, что «Юрий Михайлович всегда поддерживал соревнования самого разного масштаба – от детских турниров до Кубка Кремля, делал все возможное, чтобы этот прекрасный спорт в России развивался, чтобы все больше юных спортсменов имели возможность тренироваться, соревноваться и достигать новых высот… Отдавая дань его вкладу в развитие отечественного спорта и его любви к теннису, мы рады ежегодно поддерживать Всероссийский теннисный турнир памяти Юрия Михайловича Лужкова и от всей души желаем участникам прекрасной игры и настоящего спортивного праздника!».

Директором турнира является Наталия Александровна Камельзон, первый вице-президент Федерации тенниса города Москвы и заслуженный тренер России; главным судьей выступит судья всероссийской категории Сергей Александрович Смирнов.

«Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова» проводится уже четвертый год подряд, являясь данью памяти Юрия Михайловича Лужкова – полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством», возглавлявшему Правительство Москвы на протяжении 20 лет; его огромного вклада в развитие российского и московского спорта и, в особенности, многолетней поддержке российского тенниса.

Детская теннисная школа «Белокаменная» (на ее кортах проходит турнир в этом году), также была одним из проектов, воплощение которых стало возможно только благодаря личной поддержке Юрия Лужкова. Школа открылась в далеком и сложном 1994 году при его активном участии.

Фонд Юрия Лужкова предоставит победителям призовые денежные сертификаты и памятные подарки юным спортсменам.

Фонд Юрия Лужкова реализует и поддерживает многочисленные проекты, развивающие образование, культурную и общественную жизнь москвичей и россиян, что было близко и дорого Юрию Михайловичу.

Фото: Елена Батурина, Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова

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