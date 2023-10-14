Фонд Юрия Лужкова наградит самого юного любителя экономической науки

Объявлены имена победителей конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2023», который проводился накануне Диктанта среди учащихся 9–11 классов и студентов высших учебных заведений.

Ими стали Воробьева Елена, Смоленский филиал РАНХиГС; Сорока Кирилл, Уральский государственный экономический университет; Волкова Анастасия, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, и Михальченко Ксения, также Смоленский филиал РАНХиГС. Вопросы, присланные победителями, вошли в число заданий Экономического диктанта.

Экономический диктант проводится Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) и Международным Союзом экономистов (МСЭ) при поддержке Фонда Юрия Лужкова и других партнеров, в т.ч. ведущих вузов России.

Впервые акция прошла в 2017 году и с тех пор значительно расширила географию и число участников. В прошлом году в акции приняли участие более 234 тысяч человек из 89 субъектов РФ, а также восьми зарубежных стран. В 2023 году Всероссийский экономический диктант прошел 11 октября во всех регионах России, а также в десяти других странах — Беларуси, Монголии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Сирии и Китае.

Авторы лучших вопросов войдут в число участников финала Всероссийского Фестиваля экономической науки, получат дипломы, а также призы от организаторов Экономического диктанта.

Специальный приз от Фонда Юрия Лужкова будет вручен самому юному из победителей – Михальченко Ксении – за следующий вопрос: «В 2023 году отмечается 200-летие со дня рождения выдающегося русского экономиста, который принимал активное участие в подготовке крестьянской реформы, а став министром финансов, учредил фабричную инспекцию, прежде всего, для контроля соблюдения прав работников предприятий. Кроме того, его идеи нашли отражение в ряде реформ Сергея Юльевича Витте. О ком идет речь?».

Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны. Вклад Юрия Лужкова в экономическое становление и развитие Москвы и России сложно переоценить. Его профессионализм и решимость позволяли годами реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы.

В память о его заслугах в Доме экономиста, штаб-квартире Вольного экономического общества России, была открыта мемориальная доска Юрию Лужкову, выполненная скульптором Филиппом Трушиным; была организована презентация его научных работ по социально-экономической теме, изданных ВЭО России и издательством «Вече».

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