Формированием образа будущего России занимались участники смены «Мыслить» на форуме «Территория смыслов»

30 июля на «Территории смыслов» платформы Росмолодёжь.События подвели итоги работы первой смены «Мыслить», представители которой дали старт молодёжному образовательному форуму. Участниками первой смены стали 350 представителей молодежи от 18 до 35 лет.

За время смены участники посетили десятки лекций и мастер-классов, встретились с ключевыми спикерами, в числе которых руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева, первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров, заместитель генерального директора Российского общества «Знание», руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков, церковный и общественный деятель, журналист, специалист в области культурологии, политологии и религиоведения Владимир Легойда, а также профессор, доктор политических наук, научный руководитель проекта «ДНК России», проректор РАНХиГС Андрей Полосин и другие. Вместе с участниками они обсудили проблемы современного образования, определили структурные элементы российского мировоззрения, обозначили уникальные возможности для их самореализации.

В рамках деловой программы молодые философы, социологи, преподаватели гуманитарных дисциплин, учёные и историки со всей России создавали инструменты по поиску новых идей для всех, кто создает продукты и проекты в области медиа, госуправления, общественных отношений, культуры, технологий, образования и воспитания. Важная часть заезда – формирование образа будущего России.

На церемонии закрытия заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин поздравил всех участников с достигнутыми результатами работы первой смены:

«Не устану повторять, что «Сенеж» – это, прежде всего, люди. Подобно первопроходцам, именно вы открыли новую территорию, наделив её новыми смыслами. Вы зарядили это место своей энергией, своими знаниями, мыслями. За эти пять дней заложили фундамент не только для последующих смен, но и для будущего нашей страны».

В рамках фестиваля «Территория солнца», который состоялся в Солнечногорске 29 июля, участники и организаторы форума провели программу добрых дел: внесли пользу в жизнь жителей города через благоустройство его территории.

За несколько часов до закрытия смены состоялась презентация идей участников – их видение мысли как новой энергии. Так, по замыслу молодых философов «разум выступает в качестве электростанции будущего, фундамент же нового мышления закладывается посредством добра, любви и красоты». С целью создания универсальной системы инфраструктурных и смысловых связей создана интеллектуальная карта, которая позволит определить отношения различных элементов культуры. Представлены идеи в сфере образования. В области научного знания разработан «Ситуационный симулятор», который призван оптимизировать процесс проверки гипотез с целью повышения их эффективности. Данные идеи лягут в основу практической работы по определению образа будущего страны для участников следующих смен.

«Я уверена, что многое из того, что вы здесь обсудили, войдёт не только в историю форума, но и в историю нашей страны. Надеюсь, что с такой же стремительной скоростью, с которой меняется «Сенеж», работает и ваше мышление. Пусть эта энергия мысли в вас не останавливается, чтобы вы могли передавать свои знания другим. Мы можем больше, когда мы вместе», – подвела итоги смены советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Мадлен Батурина.

На форуме были также организованы дополнительные направления, которые транслировали ценности российского государства среди молодёжи. В этом году было четыре направления: «Труд», «Родина», «Добро» и «Наставничество». Участники познакомились с траекторией построения карьеры в ведущих компаниях страны, нашли наставников, больше узнали о культуре России, участвовали в добровольческих проектах.

У каждого участника смены был шанс реализовать свою инициативу посредством участия в конкурсе Росмолодёжь.Гранты. Прием заявок проходил по шести номинациям: проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество; проекты по сохранению исторической памяти; идеи, направленные на сохранение семейных ценностей; молодёжные инициативы по вовлечению молодёжи в сферу науки и технологий; проекты, поддерживающие творческие инициативы и развитие культурно-образовательной среды, и проекты, направленные на передачу успешного опыта молодёжи и на развитие наставничества в молодёжной среде.

Максимальная запрашиваемая сумма гранта на первой смене составила 500 тысяч рублей. По итогам публичной защиты конкурса перед экспертным сообществом Росмолодёжь.Гранты рекомендованы к получению гранта два участника:

1. Дерябин Владислав Сергеевич – Самарская область – номинация #вклад_в_будущее, просветительский проект «Знание в школы», 350 000 рублей.

2. Агаджанян Давид Аршавирович – Краснодарский край – номинация #помни, проект «Выездные культурно-исторические экскурсии «По следам героев», 400 000 рублей.