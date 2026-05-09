Формула твоего будущего начинается здесь!

Общество
9 мая 2026

В России стартует уникальная образовательная инициатива — Всероссийская олимпиада «Формула будущего», организованная Российским обществом «Знание» и Алабуга Политех. Это не просто олимпиада — это шанс для школьников 9–11 классов найти своё место в будущем мире профессий.

Каждый участник получает возможность проверить себя в одном из востребованных направлений: от физики и химии до программирования, BIM-проектирования и торгово-экономическом профиле. Особенность проекта — практическая направленность заданий: участники решают кейсы, максимально приближенные к реальным задачам индустрии.

Муниципальный этап пройдет с 27 апреля по 15 мая в дистанционном формате, что делает участие доступным для школьников по всей стране.

Всероссийская олимпиада Российского общества «Знание» и Алабуга Политех «Формула будущего»  — это не только про знания, но и про самоопределение. Здесь ты можешь понять, что тебе действительно интересно, и сделать первый шаг к карьере в инженерии, IT или бизнесе.

Победителей ждут ценные призы — современные смартфоны, мощные ноутбуки для  учёбы, а также умные колонки для удобства в повседневной жизни.

Не упусти возможность — зарегистрируйся по ссылке – https://olimpfuture.ru, и стань частью будущего уже сегодня!

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

В России завершился второй сезон Всероссийской Олимпиады школьников по предпринимательству

Общество

Отечественные шины для сезонных аграрных работ показали в Елабуге

Юг

Для защиты на мазутном берегу: волонтёрам в Туапсе передали партию респираторов

Общество

Водителям напомнили о правилах осмотра шин перед сезоном