Формула твоего будущего начинается здесь!

В России стартует уникальная образовательная инициатива — Всероссийская олимпиада «Формула будущего», организованная Российским обществом «Знание» и Алабуга Политех. Это не просто олимпиада — это шанс для школьников 9–11 классов найти своё место в будущем мире профессий.

Каждый участник получает возможность проверить себя в одном из востребованных направлений: от физики и химии до программирования, BIM-проектирования и торгово-экономическом профиле. Особенность проекта — практическая направленность заданий: участники решают кейсы, максимально приближенные к реальным задачам индустрии.

Муниципальный этап пройдет с 27 апреля по 15 мая в дистанционном формате, что делает участие доступным для школьников по всей стране.

Всероссийская олимпиада Российского общества «Знание» и Алабуга Политех «Формула будущего» — это не только про знания, но и про самоопределение. Здесь ты можешь понять, что тебе действительно интересно, и сделать первый шаг к карьере в инженерии, IT или бизнесе.

Победителей ждут ценные призы — современные смартфоны, мощные ноутбуки для учёбы, а также умные колонки для удобства в повседневной жизни.



