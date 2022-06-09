Форум многодетных семей объединит семьи, НКО и государство

15 и 16 июня 2022 года в Москве пройдёт Всероссийский Форум многодетных семей. Организаторы проекта — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы».

К участию приглашены:

Татьяна Голикова — заместитель Председателя Правительства РФ,

Ольга Баталина — заместитель Министра труда и социальной защиты РФ,

Инна Святенко — председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике,

Игорь Щёголев — полпред Президента РФ в ЦФО,

Анна Кузнецова — заместитель председателя Государственной Думы,

Мария Львова-Белова — уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ,

Ирина Винер-Усманова — Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Ключевая задача форума — собрать на одной площадке лучшие социальные практики по поддержке, улучшению качества жизни семей с детьми и тиражировать в федеральном масштабе успешный опыт решения социальных и демографических задач. В

15 июня Форум откроет выставка лучших практик «Семья и дети в приоритете» и пленарное заседание, после чего начнется работа дискуссионных площадок, на которых будут вырабатываться важнейшие решения по направлениям:

Репродуктивное здоровье

Здоровый образ жизни. Спорт. Культура. Туризм

Волонтерство.

Позитивный контент. Профориентация. Обучение

Отцы и дети

Список всех спикеров, секций и круглых столов в программе форума.

К широкой общественной и профессиональной дискуссии федерального уровня присоединятся около 1000 специалистов, в том числе представители органов законодательной и исполнительной власти РФ в сфере труда и социальной защиты населения и здравоохранения, руководители заметных общественных организаций.

Место проведения: AZIMUT Олимпик, Москва, Олимпийский просп., 18/1

Справочно:

Пилотный проект «Репродуктивное здоровье» разрабатывается по поручению Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой. Его целью является обеспечение устойчивого прироста численности населения, в том числе за счет сохранения репродуктивного здоровья мужчин и женщин, и повышение репродуктивного потенциала регионов.

Проект «Многодетная Россия» реализуется, начиная с 2020 года, он объединил более 80 регионов. Ключевая задача проекта — создать пространство для диалога и обмена опытом между НКО, общественными объединениями, сообществом многодетных семей, экспертами и государством, собрать на одной площадке лучшие социальные практики по поддержке, улучшению качества жизни, и тиражировать в федеральном масштабе успешный опыт решения социальных задач.Форум многодетных семей. В 2021 году для поиска эффективных механизмов решения демографических задач в Москве прошел Всероссийский форум «Многодетная Россия». Форум собрал более тысячи участников из регионов России, которые обменивались опытом, обсуждали проблемы и находили пути решения и совместного взаимодействия. Одним из наглядных результатов форума стало издание «Каталога социальных практик», куда вошли 100 готовых успешных проектов помощи многодетным семьям. Эти идеи уже внедряются регионами и обсуждаются на федеральном уровне. В результате форума была создана единая коммуникационная платформа, которая объединяет организации, работающие в интересах многодетных семей по всей стране. На форуме были представлены результаты масштабного мониторинга актуальных проблем многодетных семей.