Форум Росмолодёжи «ОстроVа» мотивирует молодых людей начать карьеру на Сахалине

13 августа состоялась церемония закрытия Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа», входящего в линейку Росмолодёжь.События. На самом большом острове России форум объединил 107 экспертов и модераторов, 500 участников, организаторов и волонтеров.

В церемонии закрытия приняли участие заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный и Председатель ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Антон Демидов. К участникам форума также обратился губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко:

«»ОстроVа» – это площадка для активной и целеустремленной молодёжи. Все вы отлично работали в эти дни, узнали много нового, получили поддержку в реализации своих идей. Сахалин – именно то место, где вы можете успешно воплотить их в жизнь. Хочу поблагодарить организаторов форума – Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), региональное правительство, администрации областного центра».

«Форум Росмолодёжи «ОстроVа» направлен на то, чтобы в первую очередь на Дальнем Востоке молодым людям хотелось строить карьеру, жить, развиваться, помнить прошлое и думать о будущем нашей страны. Сахалинская область имеет большой потенциал развития. Уже сегодня федеральные и региональные власти создают новые рабочие места, а специалисты могут претендовать на достойную зарплату — они строят свое будущее здесь», — отметила руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

В этом году на Всероссийском молодёжном форуме Росмолодёжи «ОстроVа» впервые принимали участников от 14 до 17 лет. Специально для юных форумчан в этом году появилось направление «ОстроVа Первых», разработанное совместно с Российским движением детей и молодёжи Движение Первых. За время форума «Первые» смогли побывать на ведущих сахалинских предприятиях, прошли профориентационное тестирование и определили свою будущую профессию.

Резидент Таврида.АРТ, продюсерского центра Игоря Матвиенко, автор песен, сооснователь музыкального бизнеса «Russian production» и одноименной студии в Москве Артем Азаров, лидер проекта «Лето на Заводе» («На заводе»), директор АНО «Агентства развития Сысерти» Ян Кожан, российский фигурист, режиссёр театрализованных шоу, продюсер, хореограф в фигурном катании Илья Авербух, олимпийский чемпион Токио-2020 в командном многоборье, трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы Артур Далалоян побывали в Большом образовательном шатре. Спикеры обсудили с участниками личностный рост, креативность мышления, выстраивание мотивации и другие темы.

«Во время Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» работал Большой образовательный шатёр – БОШ. За 5 дней здесь выступили 28 спикеров из 9 городов России. Кроме того, в шатре прошла акция #МЫВМЕСТЕ. Жители и гости города собрали 478 рюкзаков для детей из Донецкой и Луганской Народных Республик», – рассказал руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области, директор форума Дмитрий Смекалов.

«На этом форуме собирались самые яркие и талантливые, самые созидательные молодые люди. Российское общество «Знание» очень ценит такую молодёжь и всегда готово ее поддерживать, быть опорой, союзником. Я желаю, чтобы форум стал отправной точкой к вашим достижениям», – отметил заместитель генерального директора – директор департамента по работе с регионами Российского общества «Знание» Георгий Будный.

Также на форуме состоялась презентация концепции круглогодичного центра развития компетенций молодёжи «Острова карьеры», где молодёжь вместе с экспертами сформируют базу лучших практик по профессиональному развитию молодых специалистов.

30 августа станут известны результаты конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций молодёжи. По его итогам будет сформирована сеть с необходимыми условиями для непрерывного сопровождения молодых людей. Всего планируется открыть не менее 10 таких центров в стране.

На направлении «ОстроVа Цифровизации» участники занимались созданием цифровых решений для благоустройства города и области, обеспечения бесперебойной работы транспортного направления, улучшения экологической ситуации и развития туризма в регионе.

«На направлении работали 30 экспертов и модераторов из Сбербанка, официального портала мэра Москвы Mos.ru, колледжа информационных технологий IThub, Международной ассоциации специалистов по сертификации, Центра региональной цифровой трансформации Сахалинской области, которые помогали участникам в создании цифровых пользовательских продуктов. Например, одна из команд разработала индивидуальные маршруты, учитывающие интересы путешественников: сервис позволяет также отследить самые популярные маршруты на острове», – рассказала куратор направления «ОстроVа Цифровизации» Марина Костюкова.

Организаторами Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» являются Правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).