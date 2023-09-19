Форум-выставка «Карьера vs бизнес» пройдет в октябре в столице

Москва
19 сентября 2023

На мероприятии можно будет пройти профессиональное тестирование, принять участие в бизнес-игре, посетить лекции и консультации.

21 и 22 октября на площадке столичного кластера «Ломоносов» пройдет форум-выставка «Карьера vs бизнес». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Программа мероприятия ориентирована на москвичей в возрасте от 16 до 35 лет. Им помогут определиться с направлением профессионального развития и расскажут, как начать свое дело и продвигать личный бренд. Для участия требуется предварительная регистрация. Она открыта в профильном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

«В этом году посетителей ждут выставки компаний-работодателей, бизнес-игра среди университетских команд, лекции, консультации и многое другое. Программа будет состоять из двух тематических блоков — “Практикуй” и “Предпринимай”», — рассказала Наталья Сергунина.

Первое направление будет интересно тем, кто хочет достичь профессиональных вершин в работе по найму. Слушатели узнают, как правильно составлять резюме, проходить интервью, повышать свои навыки и строить карьеру.

Второй блок рассчитан на москвичей, планирующих начать свое дело. Им расскажут о создании первого стартапа, продвижении собственного бренда и возможностях для расширения бизнеса.

Кроме того, посетители смогут принять участие в розыгрыше призов и получить памятные подарки от молодежного карьерного проекта «ВРаботе». Для этого на площадке регистрации нужно взять чек-лист с указанием основных этапов программы и пройти их.

В прошлом году форум-выставку посетили больше двух тысяч человек, а еще около миллиона горожан посмотрели онлайн-трансляции событий. Профессиональное тестирование прошли около 300 человек.

Организатором мероприятия «Карьера vs бизнес» выступает проектный офис «Молодежь Москвы» при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Наталья Гордиенко представит клип на песню «На синих озёрах»

Технологии

Toshiba TV Z870 переосмысливает аудиовизуальные возможности домашних развлечений

Мир

Maypharm представляет целые линейки новых продуктов, включая METOO, HAIRNA и SEDY FILL

Мир

Компания P.F. Chang’s расширяет географию своего присутствия за счет ресторанов в Индии