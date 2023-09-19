Форум-выставка «Карьера vs бизнес» пройдет в октябре в столице

На мероприятии можно будет пройти профессиональное тестирование, принять участие в бизнес-игре, посетить лекции и консультации.

21 и 22 октября на площадке столичного кластера «Ломоносов» пройдет форум-выставка «Карьера vs бизнес». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Программа мероприятия ориентирована на москвичей в возрасте от 16 до 35 лет. Им помогут определиться с направлением профессионального развития и расскажут, как начать свое дело и продвигать личный бренд. Для участия требуется предварительная регистрация. Она открыта в профильном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

«В этом году посетителей ждут выставки компаний-работодателей, бизнес-игра среди университетских команд, лекции, консультации и многое другое. Программа будет состоять из двух тематических блоков — “Практикуй” и “Предпринимай”», — рассказала Наталья Сергунина.

Первое направление будет интересно тем, кто хочет достичь профессиональных вершин в работе по найму. Слушатели узнают, как правильно составлять резюме, проходить интервью, повышать свои навыки и строить карьеру.

Второй блок рассчитан на москвичей, планирующих начать свое дело. Им расскажут о создании первого стартапа, продвижении собственного бренда и возможностях для расширения бизнеса.

Кроме того, посетители смогут принять участие в розыгрыше призов и получить памятные подарки от молодежного карьерного проекта «ВРаботе». Для этого на площадке регистрации нужно взять чек-лист с указанием основных этапов программы и пройти их.

В прошлом году форум-выставку посетили больше двух тысяч человек, а еще около миллиона горожан посмотрели онлайн-трансляции событий. Профессиональное тестирование прошли около 300 человек.

Организатором мероприятия «Карьера vs бизнес» выступает проектный офис «Молодежь Москвы» при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.