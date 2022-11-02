Форум-выставка «Плоды и овощи России — 2022»: участники обсудили перспективы тепличной отрасли

31 октября 2022 г., Москва – Компания «АГРИСОВГАЗ», крупнейший производитель современных тепличных комплексов в России, приняла участие в IV Ежегодном международном форуме-выставке «Плоды и овощи России — 2022», который прошел 27-28 октября 2022 г. в г. Сочи. Более 200 участников из 25 регионов России обсудили состояние тепличной отрасли, перспективы ее развития, а также инновационные технологические решения, которые есть сегодня в нашей стране. Мероприятие прошло с участием зарубежных экспертов.

В форуме принимал участие Михаил Владимирович Семыкин, директор тепличного направления «АГРИСОВГАЗ», который выступил с докладом «Комплексное сопровождение инновационных тепличных проектов». Презентация вызвала большое внимание экспертов отрасли и представителей бизнеса.

Эксперт компании «АГРИСОВГАЗ» рассказал о состоянии российской тепличной отрасли сегодня, новейших разработках в создании и управлении микроклиматическими условиями в теплицах, а также осветил основные вехи сопровождения проектов под ключ, позволяющие достичь гарантированно высоких результатов.

За последние восемь лет в России было построено более 1000 га современных тепличных комплексов, что позволило вдвое увеличить показатели производства овощной продукции. В 2021 году суммарно выращено 1,51 млн.тонн тепличных овощей , в том числе 650 тыс.тонн томата и 860 тыс.тонн огурца.

Но ещё 400 тыс.тонн томата приходится импортировать и для ликвидации данного объема импорта требуется порядка 600 гектар специализированных теплиц светокультуры томата. Чтобы отказаться от импорта перца и баклажанов требуется 150 га новых теплиц.

Если рассматривать другие направления тепличного бизнеса, то необходимо еще 400 га цветочных теплиц (ежегодный завоз розы составляет 750 млн.штук, хризантемы 250 млн.шт, гвоздики более 200 млн.шт.).

С учетом данных собственного производства, импорта продукции, показателей рекомендованных медицинских норм потребления на душу населения, а также достижений урожайности современных ягодных теплиц, можно с уверенностью сказать, что только для обеспечения жителей Москвы и области требуется реализация более 200 гектар современных ягодных теплиц закрытого грунта с производительностью не менее 12 кг/м2 в год. А для всей России данный объем сопоставим с цифрой в 400 гектар (ежегодно импортируется порядка 50 тыс.тонн садовой земляники, а собственное производство садовой земляники всеми видами хозяйств занимает 9% фактического потребления).

Суммарно, реальная потребность рынка на ближайшие 5 лет с учетом возможностей строительства объектов российскими интеграторами составляет не менее 1200 гектар современных теплиц, и это без учета 700 гектар, выбытие которых неизбежно в ближайшие годы ввиду своего устаревания и изношенности.

Сегодня «АГРИСОВГАЗ» играет ведущую роль в развитии тепличной отрасли РФ, выступая не только производителем и поставщиком основного технологического оборудования, но и полномасштабной инжиниринговой компанией, которая выполняет весь комплекс работ по формированию концепции проекта, предварительному расчету, проектированию, строительно-монтажным работам и пуско-наладке объектов тепличного комплекса. За годы работы компании более 30% тепличных комбинатов России возведены с использованием конструкций производства «АГРИСОВГАЗ».

Более того компания сегодня предлагает собственное решение — систему контроля микроклиматом. Микроклиматическая ячейка «АГРИСОВГАЗ» представляет собой неоспоримое преимущество и благодаря работе адиабатической системы существенно повышает урожайность в теплое время года и в жарких климатических условиях. Она объединяет лучшее, что предлагают системы четвертого и пятого поколений, позволяя агрономам продуктивно настраивать микроклимат теплицы в различных условиях, строить объекты на любой широте, включая области за полярным кругом или в жарких южных краях. Эта разработка может быть использована как самостоятельное техническое решение, так и в рамках модернизации существующих тепличных комбинатов.

О компании АГРИСОВГАЗ

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru