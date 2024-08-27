Форум журналистов инициативы «Пояс и путь» 2024 года пройдет в Чунцине

The monorail train passing through residential buildings is a hot spot in Chongqing. (Photo/cqnews.net)

С 26 августа по 1 сентября в Чунцине пройдет форум журналистов инициативы «Пояс и путь» и экскурсии для СМИ. С 2017 года форум проводится шестой раз, и это первый раз, когда он состоится за пределами Пекина, что подчеркивает растущую роль Чунцина в китайской инициативе «Пояс и путь» (BRI).

Форум соберет почти 100 руководителей журналистских организаций и СМИ из 50 стран и регионов, а также более 80 китайских профессионалов СМИ. Мероприятие на тему «Расширение пути возможностей, общее светлое будущее» направлено на углубление сотрудничества между членами Сети журналистов инициативы «Пояс и путь» (BRJN), расширяющее взаимопонимание и укрепляющее связи между людьми.

С 27 по 30 августа делегаты от СМИ будут исследовать Чунцин и его основные объекты, включая Международный логистический центр Чунцина, Выставочный центр материкового Китая, Центральный железнодорожный контейнерный терминал Чунцина и суперзавод Seres в новом районе Лянцзян.

Делегаты познакомятся с уникальными городскими особенностями Чунцина, в том числе с легендарной железной дорогой, проходящей сквозь жилые здания, и станут свидетелями достижений в области технологических инноваций, интеллектуального производства и городского развития. Маршрут также включает объекты культурного и природного наследия, такие как наскальные рисунки Дадзу и вольер панд в зоопарке Чунцина, демонстрирующие богатую историю и природную красоту города.

30 августа в рамках форума состоятся семинары с международными СМИ, церемония назначения консультантов для «Международного дома журналистов», а также презентация совместной глобальной инициативы по сотрудничеству в области новостей. Церемония открытия и форум состоятся 31 августа, после чего пройдет круглый стол международных журналистских организаций и презентация станции журналистов инициативы «Пояс и путь» в Чунцине.

Сеть BRJN, созданная по инициативе Всекитайской ассоциации журналистов (ACJA) в партнерстве с журналистскими организациями из стран и регионов, участвующих в инициативе BRI, является международной платформой для участия журналистов в обменах и сотрудничестве. Форум журналистов инициативы «Пояс и путь» является одним из флагманских мероприятий сети BRJN.

Город Чунцин, расположенный на юго-западе Китая, играет жизненно важную роль в крупномасштабной инициативе Китая по развитию западной части страны и объединению инициатив «Пояс и путь» и «Экономический пояс реки Янцзы». Он не только является лидером открытости материкового Китая, но и сияющей жемчужиной, куда живописные природные ландшафты и богатое культурное наследие привлекают людей со всего мира.