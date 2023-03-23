Фотоэлектрические модули 454MW Astronergy TOPCon выходят на рынок

На рынок выходят новые фотоэлектрические модули TOPCon 454 MW ASTRO N типа-n. Astronergy TOPCon должен выйти на рынок LATAM после старта продаж в Австралии и Европе.

Менеджер КА отдела компании Astronergy заявил, что фотоэлектрические модули 454 MW ASTRO N n-типа TOPCon сконструированы с целью создания огромной солнечной электростанции Vista Alegre в Бразилии. Предполагается, что эти модули будут доставлены в Бразилию в феврале 2024 года, и они составят более половины проекта. Это отличное признание для фотоэлектрической продукции Astronergy n-типа TOPCon.

С 2006 года – с начала своего участия в фотоэлектрической промышленности, компания Astronergy всегда остаётся у истоков каждого поколения продуктов с фотоэлектрической технологией. Интеллектуальная производственная мощь компании Astronergy расширяет продукцию за счёт возможности противостоять любым трудностям и функционировать в сценариях клиентов, что обеспечивает ей получение сертификатов от TüV Rhineland, PVEL, CTC National Inspection Group и других отечественных и зарубежных авторитетных испытательных организаций.

Недавно проведенная Underwriter Laboratories Inc. (UL) глубокая оценка условий ведения бизнеса, материалов и производственных связей Astronergy выявила низкоуглеродные и интеллектуальные показатели компании в отношении сырья и связи между проектированием, тестированием, производством, поставкой, установкой и ценностью продукта.

Согласно заявлению UL в отчете о рентабельности Astronergy, продукция ASTRO N серии TOPCon обладает впечатляющими характеристиками по мощности, эффективности, низкоуглеродистым линиям и другим важным показателям фотоэлектрических модулей, таким как LCOE и низкотемпературному коэффициенту. UL также предоставили положительные отзывы о систематизме, интеллектуализации и отслеживаемости всех производственных процессов Astronergy.

Более того, невероятная производительность фотоэлектрических технологий и участие Astronergy в проектах солнечной энергии служат доказательством отличной гарантии качества продукции и позолоченными вывесками для привлечения финансовой поддержки. Все это помогает Astronergy получить известность во всем мире, а также позволяет Astronergy войти в список производителей фотоэлектрических модулей BloombergNEF 1 Уровня в первом квартале этого года.

Наблюдая общемировую тенденцию в продвижении углеродной нейтральности, Astronergy работает над внесением большего вклада. ASTRO N – это лишь отправная точка высокоэффективных фотоэлектрических модулей. На пути к более экологичному миру компания Astronergy, безусловно, преодолевает технические ограничения, повышая эффективность, мощность и производительность, с относительно низким уровнем выброса углерода, и более разумным способом.