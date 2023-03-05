Фотограф Ирина Калмыкова рассказала, зачем нужна музыка на фотосессии

Подготовка к съемке чуть ли не важнее самого процесса фотографирования. От того, насколько вы будете готовы эмоционально и физически, зависит, что в итоге получится в кадре. Ирина Калмыкова, обладательница международных фотопремий, амбасадор ведущих производителей фотоэлектроники, звездный фотограф поделилась с журналом «ОК» своими рекомендациями, которые помогут получить желаемый результат.

Совет 1. Делегируйте

Любая съемка — это знаменательное событие, которое оставит яркие впечатления. Но только если вы не будете взваливать всё на себя. Команда — одна из главных составляющих организации фотодня. Чтобы WOW-эффект произошел, каждый профессионал должен отвечать за свою задачу! Стилист — за разные образы, визажист — за макияж, гафер — за глянцевое освещение, а фотограф — исключительно за снимки! Очень сложно получить крутой результат, когда модель сама делает макияж или фотограф пытается уследить за всем сразу. Так что делегируйте — и будет вам съемка мечты.

Совет 2. Продумайте каждый кадр

Подготовка к съемке — это 70% успеха! На этом этапе крайне важно продумать все кадры детально. В идеале у фотографа на руках должна быть точная раскадровка по ракурсам и планам, как у любой рекламы Chanel. Еще до съемки он должен понимать, с какого ракурса и в каком порядке будет отснят каждый кадр! Минимум неожиданности, максимум тщательной подготовки — вот что гарантирует достижение желаемого результата.

Совет 3. Учитесь у звезд

«Кради как художник», — советует автор одноименной книги Остин Клеон. И это отличная рекомендация: искусство современности не может быть исключительно оригинальным. Все мы вдохновляемся нашими предшественниками и пытаемся построить на базе их опыта свое собственное видение. Поэтому одна из ключевых рекомендаций по организации фотодня — мониторинг зарубежных съемок топовых звезд. Все тренды идут сверху вниз. Отслеживаем их на самой звездной верхушке, например, на съемках Рианны, Бейонсе, Джиджи или Беллы Хадид!

Совет 4. Высыпайтесь

Съемки — процесс изнурительный, так что перед ними нужно хорошенько отдохнуть. Лук, макияж, свет сделают свое дело, но истинный блеск в глазах и сияние можно наблюдать только если вы находитесь в ресурсном состоянии. Так что высыпайтесь!

Совет 5. Соберите плейлист

Музыка — идеальная добавка к съемочному процессу. Она помогает настроиться, раскрепоститься, почувствовать нужный вайб. Так что совершенно не лишним будет собрать свой топ музыкальных композиций на флешку. Такой атмосферный плейлист подзарядит вас и придаст динамики всему происходящему в студии.