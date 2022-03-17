ФПК «Гарант-Инвест» начал публикацию регулярного информационного отчета для клиентов, партнеров и инвесторов

ФПК «Гарант-Инвест» возвращает практику регулярного информирования во время острой фазы кризиса своих клиентов, партнеров, инвесторов, кредиторов о текущей деятельности, рисках и прогнозах. Отчет будет выходить 2 раза в месяц (1 и 15 числа каждого месяца) и отражать исключительно сферы деятельности ФПК «Гарант-Инвест».

Выпуск № 1 от 15 марта 2022г.:

Коммерческий банк «Гарант-Инвест».

Многие годы проходил переход клиентов из частных, средних банков в наиболее крупные, особенно государственные банки. В настоящее время мы фиксируем резкий переход обратно, прежде всего из санкционных банков, особенно с учетом того, что в КБ «Гарант-Инвест» четко работают все системы быстрых платежей: SWIFT, валютные переводы, пластиковые карты, Apple Pay, Google Pay и др.

Ежедневное открытие новых счетов и вкладов – рекордное за последние 15 лет. Самый важный показатель – положительная разница между всеми уходами средств физических и юридических лиц и приходами составляет 150-200 млн в неделю.

В связи с возросшим спросом на банковские услуги КБ «Гарант-Инвест» руководство Банка приняло 2 стратегических решения:

Существенно увеличить инвестиции в технологии и развитие банковского сервиса. Для клиентов делать всё то, что делают известные, крупные, маркетингово активные банки и предоставлять индивидуальные сервис/тарифы/операции которые другие не делают. Например, новый специальный вклад «Мы вместе» со ставками: в рублях 24% годовых, в долларах 8% годовых, в Евро 5% годовых; индивидуальные тарифы на любую услугу по пожеланию клиента, но не менее себестоимости и др.

Наш прогноз – доля частных банков в финансовой системе страны существенно увеличится на долгие годы.

Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

В очередной раз бизнес-модель ФПК «Гарант-Инвест» доказывает: лучше 10 Торговых Центров по 10 тыс. кв.м., чем 1 торговый центр на 100 тыс.кв.м. Расположение объектов у метро и рядом с жильем доказывает свою максимальную кризисоустойчивость и минимальную зависимость от геополитики и мировых кризисов. Проведенная за последние годы трансформация районных торговых центров в многофункциональные центры привела к существенному импортозамещению — доля иностранного товара в небольших (до 50 тыс.кв.м.) ТЦ составляет не более 15-20%. Увеличенная за последние годы сфера услуг (банки, фитнес, салоны красоты, химчистки, салоны связи, туристические агентства, салоны маникюра и др.) будет наименее пострадавшей частью Торговых центров. Супермаркеты, сфера общественного питания увеличит свою выручку в т.ч. за счет инфляции. Наиболее рискованный профиль арендаторов — магазины одежды. Общая доля fashion арендаторов в ТЦ ФПК «Гарант-Инвест» составляет 7,6%. Также в наших Торговых центрах минимальная зависимость от якорных арендаторов.

Слухи, информация в СМИ об уходе зарубежных брендов пока не нашли подтверждения в официальных письмах и документах: ни один из 430 арендаторов ТЦ ФПК «Гарант-Инвест» по состоянию на 15.03.2022 г. не прислал писем о расторжении договора аренды (срок уведомления составляет от 3 до 6 месяцев и с даты официальных писем в течение этого срока арендатор обязан платить арендную плату). По имеющимся у нас данным никто не уведомлял своих сотрудников об увольнении. Это означает, что открыться они могут достаточно быстро, как только решат вопрос с логистикой и с ценообразованием.

Инфляция, экономический и логистический кризис приведут к существенному повышению цен практически на все товары, что увеличит выручку арендаторов и арендодателя через % с товарооборота.

Наш прогноз: Понимая, что именно потребительский рынок в Москве получит наибольшую выгоду от инфляции, мы ожидаем увеличение нашей выручки в 2022 г. до уровня 3,5- 4 млрд. руб. и выше, по сравнению с 2,9 млрд. руб. в 2021 г., а также миграцию ритейлеров из крупных ТЦ в районные торговые центры, особенно находящиеся у метро, где не ожидается падения трафика.

Сетевой ритейл.

ФПК «Гарант-Инвест» финансирует по программе «Партнерство» ряд сетевых успешных брендов: KFC, SPAR, IL Patio, Планета Суши, Шикари, Costa Coffee, Fan Zone, Парквик и др. Указанные бренды направлены на 80% москвичей и ежедневное потребление. Все указанные компании продолжают работу, а также получат дополнительные доходы в случае ухода с рынка каких-либо зарубежных или российских ритейлеров. Инфляция окажет максимальное влияние на рост выручки именно потребительского сектора. Конкурентоспособность указанных брендов обеспечивается не только за счет многолетнего успешного опыта, но и максимальной заинтересованности поставщиков, а соответственно умеренного роста себестоимости. Осуществляя развитие появилась возможность открытия новых локаций с арендной платой 0, только % с товарооборота.

Прогноз: Потребительский рынок Москвы максимально перестроится и будет генерировать постоянный доход в размере выше, чем до кризиса на 20-30%.