ФПК «Гарант-Инвест» начала сотрудничать с Газпромбанком в области кредитования

Газпромбанк и компания ФПК «Гарант-Инвест», являющаяся одним из игроков российского рынка коммерческой недвижимости, заключили сделку по рефинансированию кредита, ранее выданного девелоперу другой кредитной организацией. Для этого стороны подписали соглашение с кредитным лимитом в 5,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка.

Обеспечением выступил инновационный торговый комплекс (ТК) «Галерея Аэропорт», возведенный «Гарант-Инвестом» в 2003 году. Еще тогда объект задал новые стандарты коммерческой недвижимости. Отмечается, что к концу 2021 года ТК прошел несколько этапов глубокой модернизации и реновации на основе ESG-технологий, снижающих негативное влияние на окружающую среду, уменьшающих расходы на эксплуатацию здания и повышающих уровень комфорта.

По словам заместителя начальника департамента проектного и структурного финансирования — руководителя дирекции финансирования проектов в недвижимости Газпромбанка Александра Саможенкова, банк обладает большим опытом и профессиональными компетенциями в вопросе финансирования различных сегментов недвижимости.

«По нашему мнению, в Москве будет сохраняться спрос на торговые центры „районного формата“ с арендуемой площадью до 10 тысяч кв. м, включающие в себя качественный и современный ритейл и фуд-корт. В этой связи мы считаем перспективным и интересным участие в финансировании ТЦ „Галерея Аэропорт“, полностью учитывающего основные потребности горожан», — отметил он.

Саможенков добавил, что «клиент ставит перед собой масштабные задачи, и мы надеемся, что подписанное соглашение будет способствовать их скорейшей реализации».

Отмечается, что сделка с ГПБ позволит ФПК «Гарант-Инвест» продолжить поступательное развитие на рынке строительства и покупки новых объектов недвижимости, а также проводить модернизацию существующих торговых и офисных центров с применением зеленых технологий.

ФПК «Гарант-Инвест» работает в области девелопмента, редевелопмента и эксплуатации объектов городской коммерческой недвижимости. В ее ТК учитываются все сегодняшние «постковидные» тренды: увеличение функции общепита и сферы услуг, и минимальный классический ритейл — например, магазины одежды.