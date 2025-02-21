ФПК Гарант-Инвест» сообщила о появлении новых арендаторов в своих ТЦ

ФПК Гарант-Инвест» сообщает о заключении четырех новых договоров аренды в течение первых двух недель февраля. Речь идет о салоне бытовых услуг Restorer, студии бокса Lucky Boxing Club, супермаркете «Дикси», салоне сотовой связи «Билайн».

В 2024 году арендные доходы торговых и офисных центров ФПК «Гарант-Инвест» в основном росли благодаря таким направлениям: офисные помещения (+46% год к году), общественное питание (+40%), а также услуги, вкл. вендинг и банкоматы (+38%).

Новые имена на регулярной основе пополняют портфель арендаторов ФПК «Гарант-Инвест». Также следует отметить рост количества торговых точек постоянных арендаторов. Например, ожидается открытие фирменного салона «Билайн» в ТРК «Москворечье».

В прошлом году 64 новых арендатора начали работать на торгово-офисных площадях ФПК Гарант-Инвест». На данный момент свыше 450 арендаторов ведут работу на площадях, которыми владеет компания. Львиная доля договоров приходится на долгосрочные соглашения: на 5-9 лет заключены 27% договоров, на 10 лет – 57,8%.