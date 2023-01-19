ФПК «Гарант-Инвест» выступила организатором детских праздников и образовательных программ

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19 января 2023

В наступившем 2023 году Торговыми центрами АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» продолжаются ставшие уже традиционными детские тематические праздники и развлекательно-образовательные программы.  

Так, 15 января 2023 года в большом атриуме ТРК «Москворечье» проводился тематический день художественных мастер-классов для детей 4-12 лет под руководством опытных художников-педагогов. Юным дарованиям были продемонстрированы профессиональные приемы рисования, ведущие мастер-классов рассказали им много интересного из истории живописи.

Дети выполняли работы на заданные темы. Большинство заданий были посвящены природе, защите окружающей среды, детству и семейным ценностям. В этот воскресный день бесплатные мастер-классы посетило свыше 50 детей. Ребят разделили на 3 группы по временным слотам длительностью 45 минут. Детвора получила изрядный заряд положительных эмоций, новых знаний, веселья. По общему мнению мероприятие выходного дня было признано успешным и очень полезным. 

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