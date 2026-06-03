По итогам финансового года Freedom Holding Corp. удвоил чистую прибыль

Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), международная инвестиционная и технологическая компания, публикует финансовые показатели за 2026 фискальный год, который завершился 31 марта 2026 года.

Чистая прибыль компании за 12 месяцев выросла на 101% — с 76,2 млн долларов до 153,3 млн. Общая выручка холдинга составила 2,19 млрд долларов. С момента листинга компании на NASDAQ в 2019 году этот показатель вырос более чем в 26 раз. Количество клиентов в ключевых для Freedom Holding Corp. направлениях бизнеса — брокерском и банковском — увеличилось с 683 тыс. до 858 тыс. (+26%) и с 2,52 млн до 5,03 млн (+100%) соответственно. В страховом бизнесе число клиентов составило 1,1 млн, клиентская база в прочих сегментах бизнеса достигла аналогичных 1,1 млн (рост на 83% год к году).

Доходная часть продемонстрировала следующие результаты:

• Процентный доход вырос на 18 млн долларов, или на 2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, достигнув 882,5 млн долларов.

• Чистая прибыль от торговли ценными бумагами увеличилась на 158,8 млн долларов, что на 375% больше, чем в предыдущем периоде, в основном за счет продажи корпоративных долговых ценных бумаг Казахстана.

• Чистая прибыль от производных финансовых инструментов поднялась на 438% кпрошлогоднему показателю, достигнув66,8 млн долларов в основном за счет положительной переоценки валютных свопов.

• Чистая выручка от страховой деятельности по сравнению с результатом за тот же период годом ранее сократилась на 29%, до 402,4 млн, что было обусловлено изменениями в законодательстве в Казахстане относительно страхования жизни заемщиков и выплаты агентских комиссий кредитным организациям.

• Доход от комиссионных сборов составил 489,8 млн долларов, что на 15,3 млн долларов или 3% меньше, в основном за счет снижения доходов от банковских услуг.

• Реализация товаров и услуг увеличилась на 143%, до 97,4 млн долларов, что в основном отражает расширение бизнеса за счет развития телекоммуникационного сегмента после приобретения Freedom Cloud Holding.

Совокупные активы холдинга в отчетном периоде составили 13,16 млрд долларов, что на 33% больше показателя на конец предыдущего финансового года (9,92 млрд долларов). Динамика активов была обеспечена ростом собственного инвестиционного портфеля и остатков средств клиентов на их брокерских счетах. Базовая прибыль на акцию составила 2,56 доллара за финансовый год.

По состоянию на 31 марта 2026 года в холдинге работало 11 846 сотрудников. Из них 10 830 — в Центральной Азии, 334 — в Европе, 627 — на Ближнем Востоке и 55 — в США.

«Freedom Holding успешно завершил очередной финансовый год, несмотря на значительные инвестиции в развитие экосистемы Freedom. Наша клиентская база стремительно растет, что еще раз подтверждает эффективность выбранной нами стратегии — строительство институциональной инфраструктуры не вокруг продуктов и услуг, а с фокусом на решение ключевых повседневных задач наших клиентов. Сегодня ежедневная аудитория Freedom SuperApp, сердца нашей экосистемы, составляет более 2,5 млн человек, хотя всего год назад их было чуть более миллиона. Общее число пользователей приложения превышает 5 млн человек. И я точно знаю, что решения, которые мы смогли реализовать в Казахстане, станут универсальными на всех рынках нашего присутствия», — заявил основатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Ключевые события для холдинга за прошедшие 12 месяцев

S&P Global Ratings пересмотрело прогноз рейтингов АО «Фридом Финанс», Freedom Finance Global PLC, Freedom Finance Europe Ltd и АО «Фридом Банк Казахстан» со «стабильных» на «позитивные» и подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги на уровне «В+/В» на фоне укрепления системы управления рисками и комплаенса.

Агентство Moody’s присвоило Freedom Bank долгосрочные местные и иностранные депозитные рейтинги «Ba3» (базовая кредитная оценка — «b1» скорректированная кредитная оценка — «b1»); долгосрочная оценка риска контрагента — «Ba2»; долгосрочные рейтинги риска контрагентов — «Ba2»; долгосрочные рейтинги риска контрагентов в местной и иностранной валюте — «Ba2». Прогноз по всем рейтингам «стабильный».

Холдинг подписал соглашение с Özyol Holding и Национальным банком Кувейта о покупке 99,32% акций Turkish Bank A.Ş. В марте 2025 года Freedom Holding Corp. получил в Турции лицензию на ведение брокерской деятельности.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка предоставило Freedom Bank разрешение на создание дочернего банка в Грузии.

Freedom Holding Corp. и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан объявили о планах по созданию суверенной инфраструктуры искусственного интеллекта NVIDIA с предполагаемыми инвестициями в 2 млрд долларов.

Freedom Holding Corp., правительство Казахстана и OpenAI (разработчик ChatGPT) подписали стратегическое соглашение, благодаря которому 165 тыс. учителей Казахстана получили доступ к ChatGPT Edu — специальной образовательной версии ChatGPT с усиленными механизмами конфиденциальности и управления данными.

BlackRock, Morgan Stanley и J.P. Morgan увеличили доли в акциях Freedom Holding Сorp. BlackRock остается №1 среди институциональных акционеров холдинга.

Акции Freedom Holding Corp. вошли в инвестиционный портфель Moneyball, формируемый консалтинговой компанией The Motley Fool.

Freedom Holding Corp. включен в индексы Russell 3000 и 1000, которые отслеживают динамику крупнейших американских компаний, представляющих примерно 98 процентов инвестируемого рынка акций США.

В прошлом году кейс по построению экосистемы Freedom был включен в программу MBA Stanford Graduate School of Business. Материал стал частью образовательной библиотеки университета и был подготовлен для изучения студентами, преподавателями и участниками международных бизнес-программ.