Функция шумоподавления и 76-часовая автономность – анонсированы новые наушники HAVIT

В ближайшее время пользователи новых гибридных наушников HAVIT H655BT смогут убедиться в таких их достоинствах, как практичность, высокое качество и хороший звук. Опираясь на отличные отзывы 10 популярных блогеров, которым были отправлены наушники с просьбой оценить их характеристики, производитель выводит на рынок новое устройство.

Функция шумоподавления, длительное время автономной работы и комфорт при использовании – главные преимущества наушников. Активно используя инновационные технологии, создавая стильные и практичные устройства, компания HAVIT разрабатывает и производит умную аудиотехнику уже в течение 26 лет. Реализация 300 тыс. штук наушников предыдущей модели, ставшей на рынке благодаря качеству звука и практичности одной из самых популярных, – серьезное тому подтверждение. Радуя пользователей улучшенными характеристиками, новая модель наушников – неотъемлемый аксессуар современной жизни – приходит на смену.

Насколько эффективна передовая гибридная технология активного шумоподавления (ENC/ANC) с уровнем шумоподавления -35 дБ для фильтрации шумов, которая использована при создании устройства, пользователю наушников H655BT не заметить невозможно. Никакие шумы, звуки клавиатуры или разговоры не помешают получать удовольствие от любимой музыки в наушниках благодаря режиму ANC, работая ли в просторном офисе или находясь на улице.

Кроме того, можно очень долго, не боясь, что батарея наушников разрядится, слушать самые разные композиции. Устройство работает от одной зарядки 76 часов и 69 часов с включенным режимом активного шумоподавления. И во время длительных поездок, и в обычный рабочий день это очень удобно.

Оценить по-настоящему захватывающее звучание в любимых тайтлах за счет игрового режима с низкой задержкой смогут геймеры. Возможность услышать тончайшие нюансы как классической, так и современной музыки дает возможность использование 40-миллиметровых динамических излучателей.

Воплощение философии умной эстетики – внешний вид модных наушников. Они имеют минималистичный дизайн и выполнены в классическом стиле, добавляя интересный акцент к любому образу. Массивное оголовье и мягкие амбушюры из искусственной кожи обеспечивают комфортное ношение в течение всего дня. Доступно несколько цветовых решений – подобрать наушники по своим цветовым предпочтениям сможет любой пользователь.

Источник: Портал 4PDA