GAC представила модель AION V на Парижском автосалоне 2024 

В Paris Expo Porte de Versailles стартовал Парижский автосалон 2024. На автосалоне компания GAC представила шесть транспортных средств, работающих на новых источниках энергии, предложения типичных продуктов и новейшие технологии, обнародовав планы присутствия GAC на европейском рынке.

На Парижском автосалоне в этом году GAC также представила свою первую глобальную стратегическую модель, полностью электрический прочный интеллектуальный SUV AION V. AION V, известный своей технологией электромобилей следующего поколения, собирается покорить европейский рынок своими передовыми функциями, включая батарею с большим запасом хода, возможности быстрой зарядки, энергоэффективный дизайн и очень конкурентные цены в своем классе.

Помимо AION V, компания GAC продемонстрировала еще три полностью электрических автомобиля: AION Y, HYPTEC SSR и HYPTEC HT, а также две гибридные модели — GAC E9 и ES9. Также были представлены передовые технологии, такие как зарядная станция переменного тока мощностью 7 кВт (EN Norm), нагнетатель AION A480, электрический привод Quark, твердотельная батарея и легкий тормозной диск, что подчеркивает глубокий опыт GAC и многообещающее присутствие в новом энергетическом секторе.

Начиная с 2024 года, GAC создаст надежную инфраструктуру послепродажного обслуживания в партнерстве с лидерами отрасли, чтобы обеспечить быстрое и надежное ремонтное обслуживание и плотную сеть. Кроме того, к 2025 году GAC завершит строительство европейского транзитного склада для повышения эффективности поставок запчастей.

К GAC также присоединился Томас Схемера (Thomas Schemera), мировой лидер и эксперт с более чем 30-летним опытом работы в мировой автомобильной промышленности, в качестве глобального операционного директора и старшего вице-президента GAC International. Он будет помогать GAC в понимании потребностей и предпочтений европейских потребителей, обеспечивая более внимательный опыт работы с клиентами и предлагая первоклассный опыт в соответствии с требованиями рынка, тем самым укрепляя доверие местных потребителей к GAC.