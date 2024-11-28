GAC представила три новые модели на автосалоне в Гуанчжоу: S7, AION UT и HYPTEC HL 

GAC Group, один из крупнейших автопроизводителей Китая, представила на автосалоне Гуанчжоу 2024 три инновационные модели в сегментах электромобилей, гибридных автомобилей с увеличенным запасом хода и заряжаемых гибридных автомобилей: S7, AION UT и HYPTEC HL.

Модель S7, большой пятиместный кроссовер, который, по заявлению GAC, является первым автомобилем компании с «расширенными интеллектуальными функциями», отличается 2,6-метровой световой полосой, системой PHEV третьего поколения, полным приводом и запасом хода более 1000 км в смешанном режиме. Она также оснащена общим освещением салона под управлением искусственного интеллекта с восемью предварительными настройками для персонализированной настройки настроения, задними фонарями в стиле «северного сияния», скрытыми дверными ручками и датчиками LiDAR на крыше, обеспечивающими элегантное, футуристическое ощущение от езды.

Модель AION UT, одна из «глобальных стратегических моделей» GAC, также впервые представлена на автосалоне. Модель UT, которая позиционируется как высококлассный электромобиль, представляет собой хэтчбек с плавным силуэтом, выделяющийся среди конкурентов в своем классе сверхдлинной колесной базой 2750 мм, привлекательными овальными фарами и минималистичными С-образными задними фонарями.

Этот молодежный дизайн продолжается в интерьере модели UT, в котором представлены скругленные угловые детали, большой плавающий центральный дисплей и полностью цифровая приборная панель. Еще одной приятной инновацией в дизайне является расположение разъема зарядки на переднем крыле — небольшое, но эффективное изменение, демонстрирующее дополнительное внимание к деталям, которым славится коллектив конструкторов AION.

Последней новой моделью группы стала модель HYPTEC HL — большой шестиместный автомобиль, который призван установить новые стандарты для роскошных кроссоверов. Длина модели HL составляет 5126 мм, она наполнена роскошными деталями, включая стильные световые дисплеи, превосходную видео- и аудиоаппаратуру, замшевый потолок и кожу премиум-класса, но особенно ее отличает от конкурентов новый акцент на комфорт второго ряда. Модель HL оснащена двумя массажными креслами с 18 активными точками для пассажиров второго ряда, сенсорными дисплеями, портами быстрой зарядки и очень большими подлокотниками.

Под капотом модель HL — это целая станция новой энергии, модель оборудована двойным приводом, имеет чистый электрический и увеличенный запас хода (EV+REV), суперзарядку 800 В 5C и обеспечена технологией запуска без датчиков, а также отличается первым в мире аморфным электроприводом с частотой вращения 30 000 об/мин. Чистый электрический запас хода автомобиля превышает 350 км, а полный запас хода — более 1200 км.