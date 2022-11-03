Газпромбанк и ГПБ Мобайл предлагают клиентам двойную выгоду

Газпромбанк и ГПБ Мобайл представили совместное предложение: при оформлении Умной карты «Мир» клиенты могут получить SIM-карту от ГПБ Мобайл и выбрать любой тариф оператора, в том числе «Тариф года» без ежемесячной абонентской платы — подключиться к нему можно до 31 декабря 2022.

Оформив одновременно карту и связь, можно получать до 9% годовых по накопительному счету, а также кешбэк 3% за покупки и 6% годовых на остаток по карте в течение 2 месяцев. С Умной карты на карты других банков можно переводить по номеру телефона до 100 000 рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.

Мобильную связь также не придется оплачивать в течение года в случае выбора «Тарифа года» при условии подключения Умной карты «М» от Газпромбанка и своего номера телефона к программе лояльности «Быть вместе», а также внесения единовременного платежа в день получения SIM-карты в соответствии с выбранным пакетом по тарифу – S, M или L. При подключении к любому другому тарифу для физических лиц клиенту-держателю карты Газпромбанка будет предоставляться скидка на абонентскую плату до 70% за покупки по карте.

«Наша Умная карта — один из самых востребованных продуктов Газпромбанка. Такое количество преимуществ — повышенный кешбэк, проценты на остаток, проценты по накопительному счету и другие бонусы — абсолютно оправдывают высокий спрос на нее среди наших клиентов. В сочетании с бесплатной связью от нашего мобильного оператора она стала настоящим эксклюзивом на рынке дебетовых карт», — отметил Вице-Президент — начальник Департамента карточных продуктов и услуг Дмитрий Лепехин.

«Решение объединить два настолько выгодных предложения — это стремление ГПБ Мобайл и Газпромбанка учесть все возможные потребности клиента. Банковские карты и мобильная связь — базовые услуги для каждого из нас, мы ими пользуемся каждый день, важно за них не переплачивать. Все продукты, которые мы на данный момент вывели на рынок вместе с банком, призваны обеспечить удобство и качество услуг в сочетании с выгодой для абонента. С нашим новым предложением любой новый клиент может получить бесплатную карту и связь на особых условиях одновременно — кроме экономии, это еще и сокращение времени на оформление разных услуг», — прокомментировала Нина Цирулик, генеральный директор Газпромбанк Мобайл.