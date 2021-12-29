Газпромбанк Лизинг в 2,6 раза увеличил бизнес в инфраструктурных проектах за 11 мес. 2021 года

Газпромбанк Лизинг за 11 мес. 2021 года в 2,6 раза увеличил объемы бизнеса с крупными корпоративными клиентами по финансированию инфраструктурных проектов реального сектора экономики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем нового бизнеса за указанный период в сегментах лизинга дорожно-строительной, строительной и спецтехники составил 16,6 млрд рублей. Всего за январь-ноябрь 2021 года Газпромбанк Лизинг заключил сделки на приобретение 1 200 единиц техники.

Основными заказчиками техники стали предприятия по добыче, транспортировке и сбыту газа, по добыче полезных ископаемых, строительные и транспортные компании. В категории подъемников наибольшей популярностью за отчетный период пользовалась марка Haulotte с долей 74% от всей техники категории, переданной в лизинг. Среди экскаваторов-погрузчиков лидером стала марка JCB с долей 67%, среди гусеничных экскаваторов — Hyundai (53%), бульдозеров – Shantui (33%), погрузчиков — Manitou (25%). Также высоким спросом среди крупных корпоративных клиентов Газпромбанк Лизинг пользовалась техника производства КАМАЗ, ГАЗ, Komatsu, Hitachi и проч.

Основными факторами, которые оказали влияние на рост российского рынка строительно-дорожной техники и спецтехники в 2021 году, стали отложенный спрос и восстановление проектов от последствий пандемии. Кроме того, своевременный запуск госпрограмм по поддержке отечественных машиностроителей и автопроизводителей также способствовал увеличению продаж на условиях лизинга. По данным НАПИ (Russian Automotive Market Research), за январь-октябрь 2021 года в финансовый лизинг передано 29,9 тыс. единиц спецтехники (+73% к аналогичному периоду прошлого года), а наибольшим спросом пользовалась дорожно-строительная (15,1 тыс. единиц) и складская техника (2,5 тыс. единиц).

«В 2021 году инфраструктурный рынок постепенно начал восстанавливаться от последствий пандемии, спрос на основные фонды растет, инвестиции тоже. Чтобы ускоренными темпами выполнить обязательства перед коммерческими заказчиками и государством в рамках реализации национальных проектов, все больше компаний обращают внимание на лизинг. Так можно существенно и оперативно нарастить парк спецтехники, а также воспользоваться льготными программами субсидирования Минпромторга РФ. В 2022 году Газпромбанк Лизинг намерен не сбавлять обороты и продолжить финансирование инфраструктурных проектов, которые направлены на улучшение качества городской и транспортной среды», — комментирует генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.