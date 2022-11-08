Газпромбанк запустил сервис для пользователей общественного транспорта

Новый технологичный сервис для пользователей общественного транспорта запустился в рамках экосистемы Газпромбанка.

GorodPay — мобильное приложение от Партнера Газпромбанка, объединяющее финансовые и нефинансовые сервисы для пользователей общественного транспорта. Используя приложение, пассажиры могут построить оптимальный маршрут, легко пополнять транспортные карты Подорожник и Екарта, отслеживать историю поездок, моментально выпустить виртуальную карту Мир, чтобы оплачивать проезд со скидками, удобно выводить карты из стоп-листа и, конечно же, получать бонусы и скидки от партнеров GorodPay.

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно установить на смартфон приложение GorodPay, зарегистрироваться, добавить транспортную карту или действующую банковскую карту любого банка. Также в приложении можно выпустить мгновенную виртуальную карту Мир, которая в ряде городов позволяет оплачивать проезд со скидками.

Сервис уже доступен в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже, Тюмени, Саратове, Туле, Костроме, Иваново, Белгороде, Хабаровске, а также Калининградской и Белгородской областях. Перечень городов, жители и гости которых смогут воспользоваться сервисами GorodPay, будет расширяться и дальше.