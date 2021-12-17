Где купить квартиру на юге России

Жилье на Юге неизменно пользуется спросом, ведь квартира недалеко от моря — мечта многих россиян. Чаще всего, недвижимость в Крыму покупают столичные жители и петербуржцы, причем не только в качестве единственного жилья, но и как летнюю резиденцию или инвестиционную квартиру под аренду.

Преимущества покупки квартиры в Ялте

Поскольку здесь действует законодательство России, то покупку жилья в новостройке можно оформить несколькими способами, помимо самых очевидных:

в ипотеку, включая военную;

за материнский капитал;

в беспроцентную рассрочку от застройщика.

Многие предпочитают купить квартиру в Крыму из-за уникального климата и множества санаториев и здравниц, особенно на южном побережье. Несомненно, Ялта является жемчужиной Южного берега Крыма, это одно из самых теплых мест полуострова, которое называют Русская Ривьера. Город находится на одной широте с известными итальянскими городами вроде Генуи. Средняя температура января-февраля +4 градуса, а с ноября по март среднесуточная температура держится в пределах +5-10 градусов. В самые сильные морозы она не опускается ниже -10.

Благодаря сухому воздуху, спускающемуся с гор, поросших хвойными породами деревьев, климат Ялты благоприятен для лечения бронхолегочных заболеваний. Ялта закрыта с трех сторон горными массивами, это один из самых тихих городов, защищенный от сильных ветров.

Округ Большая Ялта тянется вдоль морского побережья на 72 км, включает 32 пгт: Алупку, Ливадию, Гурзуф, Мисхор и другие. Из достопримечательностей следует выделить Ливадийский дворец — императорское имение Романовых, замок на скале «Ласточкино гнездо», дом-музей Чехова — Белая дача, Никитский ботанический сад, Массандровский дворец императора Александра III, Массандровский завод вин, дворец эмира Бухарского, Воронцовский дворец, дворцы и виллы Мисхора и Кореиза, детский лагерь «Артек».

В городе есть высшие учебные заведения: два университета — Европейский и Крымский гуманитарный, а также Институт экономики и управления.

Где купить квартиру в Ялте

Ялта поделена на несколько районов и микрорайонов. Наиболее престижный — это центр, Старый город, где расположены основные пляжи, находятся достопримечательности, много ресторанов и кафе. Здесь самые высокие цены на жилье, которое стоит покупать тем, кто любит круглогодичную активность и не против громкой музыки из развлекательных заведений. Знаменитая ялтинская набережная отличается многолюдностью в любое время суток.

Практически все остальные районы больше подходят семьям с детьми, пенсионерам и любителям тихой и спокойной жизни. Во многих микрорайонах Новой Ялты, на северо-западе, строятся жилые комплексы с современной инфраструктурой, поэтому здесь можно купить новостройку в Ялте от застройщика, не переплачивая посредникам. Большим спросом у покупателей пользуется недвижимость небольшой площади: студии и однокомнатные квартиры.