Где заказать грамотный монтаж электрического теплого пола в Севастополе?

Электрический теплый пол – набирающее в Севастополе и других городах Крыма популярность инженерное решение для отопления квартиры, коттеджа или частного дома. В условиях относительно теплого крымского климата грамотно установленные электрические теплые полы могут полностью взять на себя функцию отопления помещения без необходимости монтажа дополнительного отопительного оборудования.

Электрический теплый пол: принцип действия и преимущества

Электрический тёплый пол представляет собой систему отопления, не нуждающуюся в привычных радиаторах. В этом случае в качестве нагревательного элемента выступает электрический кабель. При этом источник тепла располагается по всему полу, благодаря чему помещение прогревается равномерно.

Плюс электрического тёплого пола заключается в самостоятельном управлении обогревом вне зависимости от отопительного сезона.

Монтаж электрического теплого пола имеет свои особенности. Такой тип тёплого пола нежелательно укладывать в местах установки мебели и бытовой техники. Во-первых, это нерационально, как по материалам, так и по энергопотреблению. А во-вторых, это может послужить причиной перегрева и выхода из строя теплого пола.

Электрические тёплые полы состоят из теплоизоляции, нагревательных секций или мата и термостата с датчиком температуры. Укладка нагревательного элемента происходит в виде завитков, после чего пол залить тонким слоем бетонного раствора, а сверху уложить финишный слой. При этом важно соблюдение последовательности этапов работ.

На качество тёплого пола, влияют используемые в процессе монтажных работ материалы. Во время закупки материалов нельзя экономить и лучше предпочесть высокое качество, нежели заманчивую цену. Монтаж электрического пола обязательно нужно доверить профессионалам — от этого будет зависеть эффективность всей системы обогрева и её бесперебойное функционирование.

Где заказать монтаж электрического теплого пола в Севастополе?

Компания «Равелин» работает в области проектирования и монтажа электрических теплых полов более 10 лет. Квалификация специалистов позволяет решать задачи любой сложности, а профессиональные бригады монтажников проведут работы по монтажу электрического теплого пола в Севастополе на самом высоком уровне. Клиенты компании могут быть уверены, что предложенные и реализованные технические решения будут максимально экономичными и энергоэффективными, а установленное оборудование будет высокий уровень комфорта в помещениях долгие годы.