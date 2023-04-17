GEEKOM представляет мини-ПК Mini IT8 на российском рынке 

После выпуска Mini Air11 в России компания GEEKOM запустила в стране мини-ПК Mini IT8.

Модель GEEKOM Mini IT8, являющаяся недорогим высокопроизводительным мини-компьютером серии Mini от компании GEEKOM, работает на базе процессора 8-го поколения Intel® Core i5-8279U, обеспечивая высокую производительность для работы с наиболее популярными приложениями и удовлетворения ваших повседневных потребностей в вычислительных операциях.

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Этот компактный мини-ПК отличается высокой производительностью и поставляется с предустановленной новейшей операционной системой Windows 11 Pro. Он оснащен двухканальной памятью DDR4 объемом до 32 ГБ, твердотельным накопителем PCIe объемом до 1 ТБ и поддерживает жесткие диски SATA емкостью до 2 ТБ, обеспечивая быстродействие памяти и ее достаточный объем для решения любых задач.

Модель GEEKOM Mini IT8 поддерживает видеовыход с разрешением 4K UHD, позволяя смотреть фильмы в потрясающей четкости. Кроме того, благодаря портам HDMI 2.0, Mini DisplayPort и USB-C вы можете подключать несколько дисплеев для многозадачной работы с сохранением производительности.

Мини-ПК также имеет другие порты, такие как три порта USB 3.2 Gen 2, один порт Gigabit Ethernet и устройство считывания SD-карт, что обеспечивает возможность подключения самых различных устройств, таких как мониторы, динамики, проекторы, клавиатуры и т. д.

Компактную и легкую модель GEEKOM Mini IT8 можно с легкостью установить практически в любом пространстве благодаря кронштейну VESA.