Геленджик откроет курортный сезон июньским карнавалом

В честь открытия очередного курортного сезона, в Геленджике пройдет ряд праздничных мероприятий, которые будут длиться целую неделю – с 5 по 12 июня. В городе откроются сценические и творческие площадки, а 5 июня, на старте курортного сезона, пройдет красочный карнавал.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов рассказал, все эти дни в городе будут работать профессиональные артисты уличных театральных групп и творческих коллективов, прибывших из округов. В рамках массовых празднеств, на курорте мэрия организует шесть сценических площадок. Для проведения праздничных концертов организаторы изготовят на заказ более масштабную сценическую конструкцию.

«Опыт проведения предыдущих карнавалов показывает, что доступным для горожан и гостей Геленджика этот праздник делают два фактора – открытый формат карнавала и массовая продажа билетов на концерты по доступным ценам. В этом году мы воспользуемся данным опытом и устроим праздники по аналогичному сценарию», – сказал Алексей Богодистов.

Он добавил, что афиша мероприятия составляется с учетом послабления противоэпидемических ограничений. Вместе с тем, отметил градоначальник, празднество смогут состояться только при условии благоприятной эпидемической обстановки.