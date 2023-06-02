Гендиректор «КОРТРОС»: девелоперы должны поддержать малые города

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2 июня 2023

Российскими строительными компаниями должна оказываться поддержка развитию малых городов. Об этом гендиректор группы компаний «КОРТРОС» Станислав Киселев заявил в кулуарах форума «Движение».

По его словам, города, численность населения в которых составляет не более 50 тыс. жителей, попросту не рассматриваются застройщиками. Однако этот сегмент является весьма перспективным. Для поддержки 800 малых городов, считает Киселев, должно хватить совместных усилий 3,5 тыс. девелоперов, сообщает ТАСС.

По мнению Киселева, проекты индивидуального жилищного строительства от застройщиков способны превратиться в драйверы развития малых городов. При этом возможна передача части домов по социальным программам. Кроме того, Киселев считает необходимым создание новых инструментов поддержки строительства в малых городах. Такой подход способен дать ощутимый социальный эффект, убежден гендиректор ГК «КОРТРОС».

Компания оказала поддержку малому городу Верхотурье (Свердловская обл.). В городе построено 13 домов ИЖС, которые впоследствии были переданы медикам.

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