Генеральным директором компании Ferguson Partners назначена Гемма Бёрджесс

Компания Ferguson Partners, являющаяся лидером в области управления кадрами и стратегического консультирования в сфере реальных активов, рада объявить о назначении Геммы Бёрджесс (Gemma Burgess) на должность генерального директора с 1 июня. Г-жа Бёрджесс имеет более чем 15-летний опыт глобального лидерства, а ее видение на 2022 год и дальнейший период сохранит фокус на предоставлении индивидуальных, ориентированных на клиента решений с одновременным расширением и развитием бизнеса в соответствии с потребностями завтрашнего дня. Соучредитель и генеральный директор Уильям Дж. Фергюсон (William J. Ferguson) останется в должности председателя правления и продолжит активно заниматься вопросами взаимодействия с ключевыми клиентами.

Гемма Бёрджесс работает в Ferguson Partners с 2007 года и за это время стала большим экспертом по ведению международного бизнеса. Первоначально она работала в лондонском офисе, затем возглавила отделение компании в Нью-Йорке, после чего стала руководителем сегмента по поиску руководящих кадров в США. В последнее время Гемма возглавляла глобальное подразделение по поиску руководящих кадров. В своей нынешней должности президента г-жа Бёрджесс сыграла важную роль в позиционировании Ferguson Partners в качестве ведущего поставщика решений в сфере поиска руководящих кадров и управления. Будучи признанным экспертом в области поиска руководителей, Гемма Бёрджесс также является твердым сторонником принципов разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equity and Inclusion, DE&I). В 2020 году она участвовала в учреждении первого партнерства по вопросам разнообразия совместно с Real Estate Executive Councul (REEC) и продолжает активно участвовать в работе этой ассоциации.

Клиенты могут рассчитывать на плавный переход и непрерывное предоставление лучших в отрасли услуг. «Назначение Геммы является результатом тщательно продуманного плана преемственности, который готовился на протяжении нескольких лет. Она установила прекрасные партнерские взаимоотношения с вице-председателем Джереми Баноффом (Jeremy Banoff) и пользуется поддержкой лучшей в своем классе глобальной команды руководителей. В течение этого периода Гемма продемонстрировала способность поддерживать стандарты качества компании Ferguson Partners, реализуя при этом свою концепцию развития бизнеса. Благодаря своему опыту и влиянию в различных отраслях в дополнение к обширным знаниям и видению, она как никто другой подходит для работы на этой должности и сможет повести Ferguson Partners за собой в успешное будущее», — заявил Уильям Дж. Фергюсон.

Старший управляющий директор и руководитель европейского подразделения Серена Альтхаус (Serena Althaus) поделилась своим мнением: «Я проработала вместе с Геммой больше 15 лет и не могу себе представить более подходящего человека на роль руководителя компании Ferguson Partners в ее следующей интереснейшей фазе развития с четким акцентом на DE&I и реальных активах». Ведущий независимый директор компании Роберт Лангер (Robert Langer) добавил: «От имени всего Совета директоров мы рады приветствовать Гемму в качестве нового генерального директора компании и с нетерпением ждем возможности использовать ее обширные знания и опыт в рамках всей организации».

«Я с большим оптимизмом смотрю на будущее нашей компании, — заявила г-жа Бёрджесс. — Мы с уверенностью продолжим развивать нашу глобальную платформу и поддерживать стандарты качества Ferguson Partners. Я буду и впредь тесно работать с нашими клиентами, которые, как всегда, могут рассчитывать на наш фирменный, индивидуальный и внимательный подход к их уникальным потребностям». Назначение Бёрджесс происходит на фоне планов компании расширить свою команду руководителей. Соответствующие объявления будут сделаны позднее.