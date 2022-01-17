Генплан Геленджика разработан с учетом мнений жителей города

В течение нескольких месяцев обсуждался и дорабатывался генеральный план города Геленджика. Власти провели в общественные слушания, после которых от жителей города в управление архитектуры администрации поступило 7300 заявлений. Проанализировав поступившие предложения, проектировщики внесли в генплан Геленджика многочисленные поправки, удовлетворив порядка 70% просьб жителей.

Высокая активность жителей позволила более плавно трансформировать городское пространство с учетом мнения жителей и исключить большое количество ошибок. Широко обсуждать сегодня необходимо любой документ стратегического планирования – это еще раз подтвердила сложившаяся ситуация. Только в этом случае можно добиться итогового результата высокого качества, который станет благом для города.

Проект нового генерального плана Геленджика уже принят и утвержден. Значимость конструктивного диалога власти и жителей Геленджика, а также интерес и готовность общества к обсуждению значимых для города вопросов подтверждены тем, что градостроительный документ поддержало подавляющее количество депутатов в ходе заседания.