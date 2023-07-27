Герман Греф принял участие в правительственном совещании по туризму в Республике Алтай

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф принял участие в правительственном совещании по развитию туризма и гостеприимства, которое прошло в Горно-Алтайске под председательством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с участием членов правительства и глав регионов.

Он отметил, что туризм — один из самых мультипликативных секторов экономики. Сегодня вклад туризма в ВВП страны — порядка 4%, и есть куда расти. Туристическая отрасль может быть серьёзным драйвером для бизнеса и развития ВВП страны в целом. Одной из главных функций туризма во всём мире — это создание новых рабочих мест. Так, один рубль, потраченный на создание одного рабочего места, ведёт к созданию пяти рабочих мест в отраслях, связанных с туризмом. Сегодня критически важно поддержать туристическую сферу страны внешним туризмом. Китай может быть партнёром и клиентом России в этом направлении.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Работу Сбера в сфере туризма можно разбить на три части: первая — стратегический консалтинг в регионе, который помогает в анализе конкурентных преимуществ и генеральном планировании; вторая — это планирование туристических кластеров как единого целого, чтобы обеспечить туристов не только отелем, но и предоставить им всю сопутствующую инфраструктуру. Третья — большие данные, которые Сбер даёт бизнесу, для точного определения локаций, где правильнее всего поставить автозаправочную станцию, открыть ресторан, где эффективнее построить гостиницу. Это помогает бизнесу в три раза улучшить эффективность инвестиций в сферу туризма».

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» — крупнейший круглогодичный курорт в Республике Алтай, расположенный у подножия горы Малая Синюха в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска. По итогам 2022 года туристский поток на курорт составил более 560 тыс. гостей.

Инвестиционная программа Сбера предусматривает активное развитие курорта. Уже в зимнем сезоне/2023–2024 здесь появятся: новая канатная дорога кресельного типа, дополнительные 11 км горнолыжных трасс, 12 вилл разных категорий, построенных из массива кедра и панорамный ресторан на горе Малая Синюха на 510 посадочных мест. В результате преобразований всесезонный курорт «Манжерок» станет одним из крупнейших и современных курортов России, обладающим протяженностью горнолыжных трасс 67 км.

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