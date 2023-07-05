GetPayAll определил тройку лидеров среди зарубежных подписок россиян

Новости
5 июля 2023

Россияне чаще всего пользуются сервисом YouTube Premium для оплаты зарубежных подписок. Об этом заявляют специалисты компании GetPayAll — сервиса оплаты личных подписок и покупок товаров в зарубежных интернет-магазинах. С этой целью аналитики изучили покупки более 5 тыс. россиян.

На втором месте со значительным отрывом располагается платформа для организации аудио и видеоконференций Zoom. Третье место делят между собой сервисы на основе ИИ Midjourney и ChatGPT, объёмы покупок на которых выросли в три раза всего за несколько последних месяцев.

Работники GetPayAll утверждают, что российский потребитель полностью адаптировался к введенным в предыдущем году ограничениям. Нет проблем у них, например, с оплатой зарубежных подписок. GetPayAll формирует безопасную и быструю схему оплаты подписок, необходимых при обучении или работе. Последнее полугодие характеризуется ростом объема подписок на 300%. Все последние месяцы отмечается стабильный рост на 50%.

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