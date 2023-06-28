GetPayAll: Youtube возглавил рейтинг наиболее популярных зарубежных подписок россиян

Россияне чаще всего пользуются сервисом YouTube Premium для оплаты зарубежных подписок. К такому выводу пришли специалисты компании GetPayAll — сервиса оплаты личных подписок и покупок товаров в зарубежных интернет-магазинах.

Для этой цели они проанализировали покупки свыше 5 тыс. россиян.

Вторую позицию по популярности занял Zoom (платформа для организации аудио и видеоконференций). Третью строчку поделили между собой ChatGPT и Midjourney (сервисы на основе ИИ), покупки которых на протяжении последних месяцев возросли втрое.

На четвертом месте расположился стриминговый сервис Netflix, на пятом — сервис распространения компьютерных игр и программ Steam. Шопинг-платформа Shopify оказалась на шестом месте по популярности, платформа для дизайнеров Figma – на седьмом. В течение последних месяцев становятся все более популярными Patreon (благодаря платформе авторы могут распространять собственные творческие произведения по платной подписке), Agoda (сервис онлайн-бронирования отелей), Kaiber (создание видео с использованием ИИ).