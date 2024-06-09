Гибкость и устойчивость во главе инноваций в области финансовой цифровой инфраструктуры

Международные финансовые учреждения и глобальные партнеры собрались на форуме HiFS Frontier Forum 2024. Вместе они обсудили пути использования скоординированных облачной, сетевой, вычислительной инфраструктур и инфраструктуры хранения данных для повышения устойчивости финансовых систем и поддержки инноваций в области финансовых услуг при достижении нулевого времени простоев, нулевого времени ожидания, нулевого участия оператора и нулевого доверия (4 Zeros).

Дэвид Ши (David Shi), вице-президент по маркетингу ИКТ и продажам решений компании Huawei, считает, что Huawei стремится быть самым надежным партнером финансовой отрасли. Двигаясь дальше, компания Huawei продолжит углубляться в финансовую отрасль и создавать устойчивую инфраструктуру в качестве прочной основы для цифровой и интеллектуальной трансформации.

Мы стремимся поддерживать инновации в сфере финансовых услуг с помощью революционных продуктов и предоставлять превосходные профессиональные услуги для обеспечения стабильного развития финансового сектора.

David Shi, Vice President of ICT Marketing and Solution Sales, Huawei

Кинг Цуй (King Tsui), технический директор бизнес-подразделения цифровых финансов, отдел корпоративных продаж, компания Huawei, считает, что формирование финансовой устойчивости — это огромный систематический проект, требующий наиболее эффективной методики и управления полным жизненным циклом планирования, строительства, эксплуатации и непрерывной оптимизации. Он также продемонстрировал решение Huawei «4 Zeros» для финансов. Благодаря возможностям в области профессиональных инженерных услуг решение использует методику и инструменты iBASE (Insight-Blueprint-Architecture-Step-Evaluation — идея-план-архитектура-действие-оценка), интегрирует ведущие продукты и технологии ИКТ и предоставляет универсальные профессиональные услуги для обеспечения беспроблемной модернизации системы.

Стивен Чжао (Steven Zhao), вице-президент по линейке продуктов Huawei для передачи данных, считает, что в интеллектуальную эпоху ИИ революционно меняет финансовые услуги, ускоряя инновации и стимулируя модернизацию и трансформацию финансовых сетей. Компания Huawei представила решение для интеллектуальных финансовых сетей Xinghe, новаторское решение на основе искусственного интеллекта, которое внедряет интеллектуальные возможности в финансовые сети для повышения их устойчивости, удобства пользователей и безопасности, а также создает новые соединения для более интеллектуального финансового обслуживания.

Майкл Фан (Michael Fan), вице-президент по линейке продуктов Huawei для хранения данных, сказал, что компания Huawei продолжит сосредотачивать усилия на решении проблем, стоящих перед клиентами финансового сектора в эпоху ИИ. Мы представили новое высокопроизводительное хранилище OceanStor A800, горизонтально масштабируемое хранилище OceanStor Pacific 9550, обладающее высокой емкостью и надежностью, и устройство OceanProtect E8000, полностью построенное на флэш-накопителях, что обеспечивает комплексную защиту массивов финансовых данных, многоуровневое решение для защиты от программ-вымогателей с совместной работой в сетевом хранилище и глобальную файловую систему Omni-Dataverse. Эти решения объединяются для создания надежного озера данных ИИ, обладающего производительностью, емкостью и пулами защиты данных, необходимыми для повышения гибкости и устойчивости финансовых услуг.

Компания Huawei также выпустила решение для цифровых интеллектуальных финансовых услуг, охватывающее весь жизненный цикл планирования, строительства, эксплуатации и оптимизации. Это решение обеспечивает планирование целевой сети на основе Netlive, управление аварийным восстановлением на основе iDRP, а также Smart NOS для создания устойчивых центров обработки финансовых данных, поддерживая непрерывность обслуживания.

Digital intelligence financial services solution launch

На сегодня компания Huawei обслуживает более 3600 финансовых клиентов в более чем 60 странах и регионах, включая 53 из 100 крупнейших банков мира.