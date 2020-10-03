ГК «А101» и «САФМАР Плаза» объявили об обустройстве 8 рекреационных зон в Суздале

Не за горами 1000-летний юбилей Суздаля — ГК «А101» и «САФМАР Плаза» (входят в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева) сделали свой вклад в благоустройство города. Они провели обустройство выбранных ранее местной администрацией восьми рекреационных зон. Центральной локацией стал Парк 950-летия г. Суздаля, расположенный в самом сердце города.

Директор по маркетингу «САФМАР Плаза» Юлия Максимович в своем комментарии отметила, что обустроенные локации расположены вдоль основных пешеходных туристических маршрутов. Она выразила надежду на то, что вклад компаний Группы «САФМАР» в развитие городской среды окажется полезен Суздалю. По ее словам, это положительно повлияет не только на качество жизни людей, но и на облик города в глазах отечественных и иностранных туристов. Это очень важно в свете того, что в 2024 году Суздалю исполнится 1000 лет.